«Ça ne m'amuse pas d'avoir 97 ans !», plaisante Judith Magre, à l'énergie déconcertante

À 97 ans, Judith Magre foule tous les lundis soir les planches du Poche Montparnasse pour son nouveau spectacle «Judith prend Racine au Poche». Sur CNEWS, elle revient sur sa carrière et sa vie amoureuse pleine de rencontres.

Le talent n’a pas d’âge. Chaque lundi à 19h, Judith Magre remonte sur les planches du théâtre de Poche Montparnasse à Paris, pour son nouveau spectacle «Judith prend Racine au Poche». Sur scène, la comédienne de 97 ans, qui a joué dans près de 110 pièces de théâtre, lit des textes de Racine au côté d’Olivier Barrot. Et, ce jeudi, elle était l’invitée de l’émission «L’Heure des Pros».

«On peut être amoureux de qui on veut»

Au micro de CNEWS, celle qui quitte sa maison de repos dans le Marais tous les lundis pour sa représentation au Poche Montparnasse, revient sur sa carrière et sa riche vie amoureuse. «J’ai eu de la chance, j’ai rencontré des hommes que j’aimais et qui m’aimaient», admet-elle. Durant sa carrière, la comédienne a connu plusieurs histoires amoureuses, notamment avec des hommes qui n’avaient pas le même âge qu’elle.

«Quand on a envie d’être libre, on est libre. J’ai toujours fait ce que je voulais. J’ai eu de grands amours avec des hommes qui avaient 20 ans de plus que moi et d’autres qui en avaient 20 de moins. Cela ne m’a jamais gêné et ça ne les a jamais gênés non plus. Qu’on fasse ce qu’on veut. On peut être amoureux de qui on veut», estime Judith Magre.

Près de 70 ans de carrière

Si Judith Magre a séduit de nombreux hommes, elle a aussi séduit les spectateurs par son talent de comédienne. C’est aux côtés de René Clair, Jacques Becker et Louis Malle qu’elle a percé à l’écran dans les années 1950. Elle s’est affirmée une décennie plus tard, sur les planches de théâtre, en intégrant la compagnie Renaud-Barrault. Aujourd’hui, alors qu’elle occupe la scène du Poche Montparnasse tous les lundis à 19h à 97 ans, elle est l’actrice française active la plus âgée après Brigitte Auber, née en 1925.

Lors de sa carrière, Judith Magre a été récompensée à plusieurs reprises par ses pairs, notamment en 1990 où elle a reçu le Molière du second rôle pour «Greek» de Steven Berkoff, mis en scène par Jorge Lavelli. Puis, en 2000 dans «Shirley» et en 2006 dans «Histoires d’hommes», la comédienne a décroché le graal et a obtenu deux Molières de la meilleure comédienne. Plus récemment, l’actrice a tourné dans les films de Claude Lelouch, Jean-Michel Ribes ou encore Anne Fontaine.