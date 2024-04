Cinéma : les chasseurs de fantômes et le panda Po rassemblent dans les salles françaises pendant les vacances

Logiquement, les films familiaux connaissent un certain succès pendant les vacances scolaires. Selon les chiffres de CBO-Box Office publiés mercredi, les nouveaux opus de «SOS Fantômes», «Kung Fu Panda» et «Ducobu» intègrent le top 5 du box-office français.

Pendant les vacances scolaires, les familles investissent les salles de cinéma. Pour l’occasion, ils ont été gâtés avec la sortie sur grand écran de plusieurs films destinés au grand public. Et pour les vacances de printemps, les nouveaux opus de «SOS Fantômes» et «Kung Fu Panda» ont fait le bonheur des familles.

Plus de 300.000 spectateurs

Selon les chiffres dévoilés ce mercredi par CBO-Box Office, «SOS Fantômes : La menace de glace» s’empare de la première place après une belle bataille menée contre Po, le héros de «Kung Fu Panda 4». Les deux films comptabilisent chacun un peu plus de 300.000 spectateurs en salles cette semaine. Alors que la franchise de chasseurs de fantômes vient de faire son entrée au cinéma, le quatrième volet des aventures du célèbre panda rentre dans sa troisième semaine d’exploitation et dépasse désormais les 1,4 million de spectateurs.

Deux films français dans le top 5

Derrière, «Godzilla x Kong : le nouvel empire» se hisse à la dernière place du podium avec près de 250.000 entrées. Au pied du podium, deux films français arrivent à la quatrième et cinquième place. La comédie «Nous, les Leroy», avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia, comptabilise 204.000 entrées. Enfin, le cancre préféré du jeune public français revient sur grand écran avec «Ducobu passe au vert !», et s’inscrit dans le top 5 du box-office tricolore avec 163.000 entrées.

Absent du classement, le deuxième volet du «Dune» de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Zendaya, continue tout de même son bonhomme de chemin. Après un mois et demi en salles, il a largement dépassé le premier opus (3 millions de spectateurs en 2021) et se rapproche désormais des 4 millions de tickets vendus.