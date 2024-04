De quoi parle le nouveau roman d'Hervé Le Tellier, qui sort en librairies aujourd'hui ?

Quatre ans après «L'Anomalie», prix Goncourt, l'écrivain Hervé Le Tellier est de retour en librairies avec un livre sur un résistant tué à 20 ans. En librairies dès ce jeudi, son ouvrage s’intitule «Le Nom sur le mur» (éd. Gallimard).

Hervé Le Tellier a repris la plume. Pour le plus grand bonheur de ses fans, l’auteur de «L'Anomalie», prix Goncourt 2020, revient avec un nouvel ouvrage baptisé «Le Nom sur le mur» (éd. Gallimard). Disponible dès aujourd’hui en librairies, il raconte l’histoire vraie d'André Chaix, un résistant mort à l'âge de 20 ans. Engagé chez les FTP de la Drôme, il tomba sous les balles de l'armée allemande en août 1944.

Aujourd'hui sort "Le nom sur le mur". Un récit plus qu'un roman, mais certaines vies sont romanesques.



La Drôme est le département où Hervé Le Tellier a acheté une maison de campagne en 2016. Sur le monument aux morts du village de Montjoux, la mention d'un enfant du pays «mort pour la France» : André Chaix (1924-1944).

«Pendant le confinement, en 2020, j'ai fait plus d'allers-retours avec la boulangerie, commerce essentiel. J'ai lu ce nom. C'était un résistant, il y avait peu de doutes. Mais il s'est encore passé du temps avant que je ne me décide», a raconté le romancier.

pas question d'en faire une fiction

Une exposition a été consacrée à André Chaix en 2023. Quand Hervé Le Tellier en a rencontré les organisateurs, de l'association de résistants Anacr, ils avaient pour lui un trésor : «un petit coffret» de souvenirs du jeune homme.

En huit mois, il a couché son parcours sur papier. «J'avais tous les éléments. Et je me sentais une obligation vis-à-vis de tous ceux qui m'avaient aidé à écrire», a-t-il expliqué. Mais «ce que je ne pouvais pas, c'était en faire de la fiction. Je trouvais qu'il y avait une forme d'indécence à enjoliver, inventer, romancer», a-t-il ajouté.

«À regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Ce livre donne la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et questionne notre nature profonde, ce désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire», écrit Hervé Le Tellier.