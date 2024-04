M. Pokora : pourquoi le séjour en amoureux du chanteur a-t-il viré au cauchemar à Dubaï ?

Alors que Dubaï attire les plus grandes célébrités du monde entier, une tempête est venue perturber le séjour de ces stars. À l’image de M. Pokora et sa compagne Christina Milian, dont les vacances en amoureux ont viré au cauchemar.

Il y a de l’orage dans l’air. Depuis 2017, Matt Pokora et Christina Milian filent le parfait amour, et souhaitaient profiter de leur relation à Dubaï, pour rejoindre des amis aux Emirats arabes unis, notamment Caroline Receveur avec qui ils sont devenus proches. Mais le climat a été électrique et a laissé place à un tout autre scénario.

Un an et demi de pluie en 24 heures

La météo a en effet fait des siennes. Mardi dernier, Dubaï a été paralysée par des inondations provoquées par des pluies torrentielles, et l'équivalent d’un an et demi de pluie est tombé sur la ville en seulement 24 heures, les habitants ayant rapidement été surpris par les orages et le vent.

Choqué par la puissance de la tempête, M. Pokora a immortalisé le moment en filmant la scène. Sur une vidéo publiée sur le compte Instagram du chanteur, les internautes ont pu constater la puissance de la tempête. Orages, vents violents, pluies torrentielles… Le paradis des influenceurs s’est transformé en cauchemar.

Dubaï, cible des écologistes

Sous sa vidéo, M. Pokora s’est même demandé si c’était à cela que ressemblait la fin du monde, avant d’ajouter : «J'espère que tout le monde est en sécurité à Dubaï». De nombreux internautes n’ont pas mis longtemps à réagir, dénonçant la ville et son inaction auprès de l’environnement. «Ça s'appelle le dérèglement climatique, quand on sait qu’à Dubaï ça utilise la climatisation à l’extérieur pour refroidir l’air pour les clients», a commenté une première personne.

«C’est dû à l’utilisation de l’ingénierie climatique qui contrôle et manipule le climat… Voilà les conséquences. De plus, ils n’ont pas le système d'évacuation approprié», a dénoncé de son côté un second internaute.

Départ retardé

Après cette importante tempête, Dubaï s’est réveillée mercredi les pieds dans l’eau. Le trafic aérien de l’aéroport, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, a été très fortement perturbé mercredi. «Les vols continuent d'être retardés et détournés (...) Nous travaillons d'arrache-pied pour rétablir les opérations le plus rapidement possible dans des conditions très difficiles», a déclaré un porte-parole de Dubai Airports.

C’est pourquoi M. Pokora et Christina Milian ont dû décaler leur départ. «On dirait qu’on va devoir rester encore un peu… », a ainsi écrit sur Instagram la jeune femme. Un voyage qui restera dans leur mémoire.