Martin Scorsese : le réalisateur prépare deux films, dont un biopic sur Frank Sinatra avec Leonardo DiCaprio

Le réalisateur Martin Scorsese, 81 ans, planche sur deux films, dont un biopic consacré au crooner américain Frank Sinatra.

Après «Killers of the Flower Moon», sorti l’année dernière, le réalisateur Martin Scorsese prépare déjà deux nouveaux longs-métrages. Comme le rapporte le site «Variety», il planche notamment sur un biopic consacré au chanteur et acteur Frank Sinatra, star absolue du XXe siècle.

Pour incarner le crooner de légende, le cinéaste américain a fait appel à l’un de ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio, qui a joué dans six de ses films. Toujours selon la revue spécialisée, le casting sera également composé de Jennifer Lawrence. L’actrice se glissera dans la peau de la seconde épouse de Frank Sinatra, à savoir Ava Gardner.

Ce n’est pas la première fois que les deux comédiens se retrouvent à l’écran. Pour mémoire, ils s’étaient donné la réplique dans la comédie dramatique «Don't Look Up» (2021), de Adam McKay.

un film centré sur jésus

Âgé de 81 ans, Martin Scorsese, qui a grandi dans une famille catholique pratiquante, tournera dans la foulée un film centré sur la vie de Jésus, un projet dont il avait déjà parlé et qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Le film réunira notamment Andrew Garfield et Miles Teller. On sait par ailleurs qu’il sera tourné en Israël, en Italie et en Égypte.

La religion est un thème déjà exploité par Martin Scorsese. On lui doit notamment «La Dernière Tentation du Christ» (1988) avec Willem Dafoe, et «Silence», sorti en 2016 et adapté du roman éponyme de l'écrivain japonais Shusaku Endo, qui raconte l'histoire de deux missionnaires portugais au XVIIe siècle.