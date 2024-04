Le prince William reprend ses fonctions pour la première fois depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton

Ce jeudi 18 avril, le prince William a effectué une visite au sein d’une association d’aide alimentaire, dans le sud de Londres. Il s’agissait de la première visite officielle de l’héritier de la couronne, depuis l’annonce du cancer de Kate Middleton.

Le prince William a signé son retour à la vie publique ce jeudi. Après plusieurs jours loin des caméras, il s’est rendu à Sunbury-on-Thames, au sein de l’association Surplus to Supper, qui redistribue de la nourriture condamnée à la perte.

Un retour à la vie publique

L’association, créée en 2017, redistribue quotidiennement plus de trois tonnes de nourriture à de jeunes bénéficiaires. Selon le palais de Kensington, elle s’apprête à atteindre l’équivalent de trois millions de repas sauvés du gâchis alimentaire. Un point important qui intègre l’enjeu environnemental de l’association, également priorité du prince de Galles.

Le prince était chargé de réaliser la sauce bolognaise. © Alastair GRANT/AFP

Ainsi, lors de ce déplacement, le prince William s’est retroussé les manches pour s’adonner à une séance de cuisine. Couteau dans une main et légumes dans l’autre, il a aidé le chef cuisinier à confectionner une sauce bolognaise. Le tout avant de se rendre dans un centre de jeunesse de Londres, qui bénéficie de livraisons de la part de l’association.

Des messages de soutien à Kate

Alors que ce déplacement était le premier depuis l’annonce du cancer de son épouse, le prince William a reçu le soutien des bénévoles. L’un d’entre eux lui a remis deux cartes de rétablissement, l’une pour Kate, l’autre pour le roi Charles III, également atteint d’un cancer.

Selon le média «Telegraph», sur la carte adressée à Kate, les bénévoles ont salué le courage de la princesse, pour son annonce à propos de son cancer, qui a «brisé le cœur du pays». Avant d’ajouter un message sans équivoque, «Votre altesse royale vous allez vaincre cela avec le soutien de votre mari aimant et dévoué, de vos parents attentionnés et vos frères et sœurs très proches». Ému, le prince a déclaré «Merci, vous êtes très gentil». Selon le média, l’une des bénévoles, Rachel Candappa, s’est ensuite adressée au prince de Galles en soulignant qu’en plus d’être un membre de la famille royale, il est «un époux, un père pour les enfants, et qu’il a besoin de prendre soin de son épouse». Une déclaration à laquelle il a répondu en posant une main sur son épaule, «Je le ferai».