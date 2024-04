Musée d'Orsay : le gouvernement mise sur Sylvain Amic, ex-directeur des musées de Rouen, pour diriger l'institution parisienne

Jeudi, selon un communiqué du ministère de la Culture, Sylvain Amic, ancien directeur des musées de Rouen, a été nommé à la tête du musée d’Orsay. L’homme de 56 ans succède à Christophe Leribault, qui dirige le château de Versailles depuis début mars.

Un nouveau visage à la tête du musée d’Orsay. Jeudi, l’exécutif a choisi l’ancien directeur des musées de Rouen, Sylvain Amic, pour prendre les rênes des prestigieux musées d’Orsay et de l’Orangerie, temples parisiens de l’impressionnisme. Alors que l’information circulait dans l’après-midi, la nomination a été confirmée par un communiqué du ministère de la Culture, publié dans la soirée.

Âgé de 56 ans, l’ex-conseiller de Rima Abdul Malak prendra ses fonctions le 24 avril prochain et succèdera à Christophe Leribault, qui est arrivé à la tête du château de Versailles début mars.

L'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing à le plaisir d'annoncer que le @MinistereCC a nommé à sa tête M. Sylvain Amic, qui succédera à M. Christophe Leribault à compter du 24 avril 2024.





«Choix concerté»

Au total, six candidats ont été reçus par Rachida Dati. Mais c’est bien Sylvain Amic qui a été retenu après un «choix concerté» de l’actuelle ministre de la Culture et du président Emmanuel Macron, comme le précise le communiqué. «Les musées d'Orsay et de l'Orangerie sont de merveilleux ambassadeurs de la culture française et je sais pouvoir compter sur leurs équipes (...) pour déployer une politique audacieuse autant à Paris, à l'étranger, que dans les musées de nos territoires», a réagi le nouveau directeur dans le communiqué.

Depuis la pandémie de Covid, le musée d’Orsay, installé le long de la Seine, voit ses fréquentations repartir à la hausse et même atteindre des records avec 3,2 millions de visiteurs en 2022. Un autre chiffre en témoigne, celui des 793.556 visiteurs présents à l’exposition consacrée à Van Gogh, qui s’est achevée début février. Situé près de la place de la Concorde, le musée de l'Orangerie abrite lui aussi des peintures impressionnistes, notamment les célèbres «Nymphéas» de Claude Monet.

Politique de la ruralité

Concrètement, quelle sera la mission de Sylvain Amic ? Selon le ministère, le nouveau directeur cherchera à «toucher de nouveaux publics et à favoriser, encore et toujours, la démocratisation de la culture par des initiatives pluridisciplinaires avec l'ensemble des acteurs». L’ancien directeur des musées de Rouen devra notamment assurer la décentralisation du musée d’Orsay en multipliant les prêts d'œuvres. Cela s’inscrit dans la politique de la «ruralité» que mène la ministre de la Culture.

Plus de 20 ans d’expérience

Mais qui est vraiment Sylvain Amic ? Né en 1967 à Dakar, le nouveau directeur d’Orsay a commencé sa carrière comme instituteur avant de réussir le concours de l’Institut national du patrimoine et d'embrasser la carrière de conservateur en 1997. Il est aujourd’hui conservateur général du patrimoine, spécialiste des périodes moderne et contemporaine.

Il a notamment dirigé la Réunion des musées métropolitains de Rouen Normandie jusqu'à l'été 2022, lorsqu'il a rejoint le cabinet de Rima Abdul Malak en tant que conseiller en charge des musées, des métiers d'art, du design et de la mode. En 2017, Sylvain Amic avait déjà déposé sa candidature pour prendre la tête du musée d’Orsay. Mais le poste lui avait échappé au profit de Laurence des Cars, qui avait pris, par la suite, la direction du musée du Louvre en 2021.