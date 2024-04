Shakira : ses chansons de revanche contre son ex Gérard Piqué lui ont rapporté plus de 20 millions d’euros

La chanteuse colombienne Shakira aurait empoché plus de 20 millions d’euros pour les trois titres qu’elle a sortis, à la suite de sa rupture avec son ex, Gerard Piqué, en juin 2022.

Un philosophe a dit un jour «La vengeance est une justice sauvage». Cette citation, Shakira l’a prise au pied de la lettre. En témoignent les trois titres qu’elle a sortis, dans l’espoir de «piquer» son ex, ancien footballeur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Le magazine Forbes a récemment révélé combien d’argent la chanteuse aurait touché jusqu’à présent, pour les trois chansons à succès : «Te Felicito», «Monotonía», et «Bzrp Music Sessions #53».

Plus de 20 millions d’euros

Selon Forbes, Shakira aurait gagné plus de 20 millions d’euros pour ses chansons contre Piqué. La chanson «Te Felicito» qu’elle interprète avec Rauw Alejandro, lui aurait rapporté 12,5 millions d’euros. Avec la chanson «Monotonía» qu’elle chante en duo avec Ozuna, la Colombienne aurait gagné 4,5 millons d’euros. La dernière chanson que l’artiste a sortie et faisant allusion à son ex-compagnon, est «Bzrp Music Sessions #53». Shakira aurait également touché 323.000 euros pour les reproductions de Youtube et 2,4 millions d'euros pour celles de Spotify. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs puisque Shakira continuera à gagner de l’argent sur ces musiques, à mesure qu’elles sont utilisées ou écoutées.

Une tournée mondiale

Cette rupture amoureuse a incontestablement relancé la carrière de la chanteuse. L’artiste a récemment sorti un album intitulé «Las Mujeres Ya No Lloran», et entamera une tournée mondiale le 2 novembre. Toutes les dates n’ont pas encore été dévoilées, seules certaines en Amérique du Nord et au Canada ont déjà été annoncées.