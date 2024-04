Taylor Swift : «The Tortured Poets Department» en passe de devenir l’album le plus vendu en une semaine

Sorti ce vendredi, «The Tortured Poets Department», nouvel album de Taylor Swift, est déjà en passe de devenir l'un des opus les plus vendus de l‘Histoire.

Hits Daily Double rapporte que le nouveau disque de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department» sorti ce vendredi 19 avril, devrait s'écouler à plus de 2 millions d'unités au cours de sa seule première semaine, ce qui marquerait la première fois que la star franchit la barre des 2 millions pour une seule semaine de ventes.

A ce jour, comme le rappelle Billboard, seuls deux albums se sont vendus à plus de 2 millions d'unités au cours de leur première semaine de vente : «25» d’Adele avec 3,378 millions d'exemplaires en 2015 et «No Strings Attached» de NSYNC avec 2,416 millions d'exemplaires en 2000. A titre de comparaison, Taylor Swift avait connu sa « meilleure première semaine» en 2023 avec «1989 (Taylor's Version)» avec 1,653 million d'unités vendues.

A noter que «The Tortured Poets Department» a d’ores et déjà battu un record sur Spotify en devenant l’album le plus écouté dès son premier jour avec plus de 300 millions de d’écoutes dans les premières vingt-quatre heures.