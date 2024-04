Taylor Swift : les réactions pleines d'esprit de la star aux critiques sur son dernier album

Les critiques médiatiques de son nouvel album «The Tortured Poets Department» font réagir, avec beaucoup d'originalité, Taylor Swift sur les réseaux sociaux.

Taylor Swift a de quoi être heureuse. Sorti vendredi, «The Tortured Poets Department», son nouvel album, est déjà immense succès. Noté 84 sur 100 par le site Metacritic qui agrège les critiques de presse, le disque est en effet salué par une grande partie des médias, pour le plus grand bonheur de la star.

Dans une série de messages postés sur les réseaux sociaux, l'artiste s’amuse même à les «commenter» en piochant dans les paroles des ses chansons.

À l’Independent, qui avance que les chansons sont «irrésistibles» et son «album tout entier un formidable rappel de la connexion intense et personnelle qu'elle peut évoquer dans ses chansons», Taylor Swift a ainsi répondu en utilisant des paroles de la chanson titre «The Tortured Poets Department» : «Everyone we know understands why it’s meant to be» («Tous ceux que nous connaissons savent ce que cela veut dire»).

Au Rolling Stone, qui considère son dernier opus comme rien de moins qu’un «classique instantané», Taylor Swift a également répondu en utilisant des paroles de la chanson titre «The Tortured Poets Department» : «And that’s the closest I’ve come to my heart exploding» («C'est l'endroit le plus proche de celui de l'explosion de mon coeur où je sois allée»).

A Newspaper, qui lui attribue l’excellente note de cinq étoiles, elle cite «So High School» : «I feel like laughing in the middle of the practice» («J'ai l'impression d'éclater de rire en plein pendant l'exercice» (comme une lycéenne)).

Au Sunday Times, tout aussi dithyrambique avec ses cinq étoiles pour récompenser «des chansons aussi riches et concises qu’un recueil de nouvelles», elle a répondu en utilisant des paroles de la chanson «The Alchemy» : «These chemicals hit me like whiiiiite wiiiiine» («Ces produits chimiques m'ont frappé comme du vin blanc»).

Album promis aux records

La chanteuse de 34 ans a lancé l'album de seize chansons «The Tortured Poets Department» vendredi à minuit, puis deux heures plus tard, elle a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un double album avec quinze chansons supplémentaires, disponibles dans l'édition «The Anthology».

It’s a 2am surprise: The Tortured Poets Department is a secret DOUBLE album. I’d written so much tortured poetry in the past 2 years and wanted to share it all with you, so here’s the second installment of TTPD: The Anthology. 15 extra songs. And now the story isn’t mine… pic.twitter.com/y8pyDK8VTd — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Confectionné par Taylor Swift et ses collaborateurs Jack Antonoff et Aaron Dessner, «TTPD» (son petit nom contracté), qui explore notamment les relations amoureuses les plus récentes de la superstar et comprend des collaborations avec Post Malone et Florence and the Machine, n’est pas seulement un succès critique.

Déjà l’album le plus écouté dès son premier jour sur Spotify avec plus de 300 millions de d’écoutes, il est, selon Hits Daily Double, en passe de devenir également le plus vendu en une semaine.

Selon les estimations, il pourrait en effet s’écouler à plus de deux millions d’exemplaires dès les sept premiers jours, et ainsi battre le record pour l’instant détenu par Adele avec «25».