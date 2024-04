«Y a-t-il un flic... ?» : Pamela Anderson rejoint Liam Neeson au casting du remake en préparation

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Pamela Anderson a accepté de rejoindre Liam Neeson au casting du remake de «Y a-t-il un flic... ?», centré sur les enquêtes loufoques de Frank Drebin, policier de la brigade spéciale de Los Angeles.

Un retour désopilant. Pamela Anderson sera présente au générique du remake du film «Y a-t-il un flic... ?», la saga cinématographique pleine d'humour avec Leslie Nielsen entamée en 1989, qui avait connu un succès colossal avec deux suites sorties en 1991 et 1994, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. La comédienne révélée dans la série «Alerte à Malibu» y donnera la réplique à Liam Neeson, qui reprendra le rôle du personnage de Frank Drebin, un détective de la police de Los Angeles aux méthodes peu conventionnelles qui, malgré ses maladresses et son inaptitude au métier, parvient à résoudre les affaires qui lui sont confiées.

Pamela Anderson est pressentie pour incarner le personnage de Jane Spencer, rôle joué par Priscilla Presley dans la version originale, une femme aussi charmante que maladroite qui ne laisse pas Frank Drebin indifférent. Le site américain The Hollywood Reporter précise toutefois qu’aucune information concernant le reste du casting n’a été dévoilée pour le moment, tout comme sur l’intrigue de ce film dont la réalisation a été confiée à Akiva Schaffer, qui co-rédigera le scénario avec Dan Gregor et Doug Mand, et dont la sortie est attendue en juillet 2025 outre-Altantique.

Connue pour son rôle dans la série «Alerte à Malibu» dans les années 1990, Pamela Anderson avait fait ses débuts au cinéma dans «Barb Wire» en 1996, un film sévèrement jugé par la critique à l’époque. La comédienne de 56 ans avait enchaîné les rôles secondaires sur grand écran et à la télévision par la suite, avec également quelques apparitions dans des émissions de téléréalités. Elle a récemment fait l’objet d’un documentaire sur sa vie «Pamela, A Love Story», accessible sur Netflix.