Blink Twice : l'inquiétante bande-annonce du premier film réalisé par Zoë Kravitz dévoilée

Premier film réalisé par Zoë Kravitz, «Blink Twice» vient de dévoiler une première bande-annonce à l’atmosphère inquiétante. Channing Tatum y incarne un homme d’affaires richissime qui invite une serveuse sur son île privée pour un séjour inoubliable.

Enfin, elle est là. Après trois ans de développement et d’attente, et un changement de titre au passage, «Blink Twice» - autrefois baptisé «Pussy Island» - le premier film réalisé par Zoë Kravitz, vient de dévoiler sa première bande-annonce. L’histoire suit l’expérience inquiétante d’une serveuse qui entre dans le cercle privé d’un magnat de la technologie, et se retrouve invitée sur son île privée. Au départ, tout semble se dérouler à merveille, jusqu’au moment où elle perçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Et que sa vie pourrait être menacée.

Réalisé en 2021, «Blink Twice» est pour le moment principalement connu comme le film où la romance entre Zoë Kravitz et Channing Tatum a débuté, le couple ayant annoncé ses fiançailles en octobre dernier. Cette première bande-annonce laisse toutefois espérer un thriller absolument passionnant, articulé autour d’un récit qui promet d’explorer le côté sombre de la richesse et du pouvoir.

En plus de Channing Tatum, Zoë Kravitz a pu compter sur un casting de première qualité, à commencer par Naomi Ackie, qui s’était fait remarquer dans le biopic consacré à Whitney Houston. Simon Rex, Geena Davis, Haley Joel Osment, Christian Slater, Alia Shawkat, Kyle MacLachlan et Adria Arjona complètent la liste. Sortie en salle prévue pour le 21 août prochain.