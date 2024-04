«N'es-tu pas excitée de les embrasser tous ?» : Anne Hathaway révèle une effroyable anecdote sur les tests d’alchimie au cinéma dans les années 2000

Anne Hathaway confie avoir déjà dû embrasser dix hommes en une journée, dans le cadre d'un test d'alchimie dans les années 2000, pour que la production trouve son partenaire à l’écran.

Une méthode révolue. A l’occasion d’une interview accordée à V Magazine, Anne Hathaway est revenue sur une pratique de casting à laquelle elle a fait face dans les années 2000. Actuellement en promotion pour la sortie, le 2 mai prochain, de la comédie romantique «L’idée d’être avec toi», l’actrice oscarisée a ainsi confié avoir dû, par le passé, dans le cadre d’un test d’alchimie, embrasser dix hommes en un jour afin de voir lequel serait le plus compatible avec elle à l’écran.

Une pratique dont l’artiste est loin de garder un bon souvenir. «Dans les années 2000 – et cela m'est arrivé – il était considéré comme normal de demander à un acteur d'embrasser d’autres acteurs pour tester l'alchimie, ce qui est en fait la pire façon de faire», a ainsi expliqué Anne Hathaway. Et de poursuivre en se remémorant sa propre expérience. «On m’a dit : "Nous avons 10 gars qui viennent aujourd’hui et tu es choisie. N'es-tu pas excitée de les embrasser tous ?" Et j'ai pensé : "Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ?" parce que je n'étais pas excitée. Je pensais que ça avait l’air dégoûtant».

Une pratique à laquelle elle explique s’être pliée alors qu’elle était «si jeune et terriblement consciente qu'il était facile de tout perdre en étant qualifiée de "difficile"», précisant cependant qu’il ne s’agissait pas selon elle «d’un jeu de pouvoir» ou d’une technique volontairement malfaisante. «Personne n’essayait de me faire du mal. C'était juste une époque très différente et maintenant nous savons mieux faire».

D’autres techniques possibles

L’actrice qui, dans son prochain film «L’idée d’être avec toi», campe une quadragénaire tombant sous le charme d’une jeune pop star de 24 ans - film dont elle est également productrice – a ainsi adopté une toute autre méthode pour tester l’alchimie avec celui qui interpréterait son partenaire. Un rôle déroché par l’acteur Nicholas Galitzine, avec qui l’actrice n’a pas échangé de baiser mais a dansé.

«Nous avons demandé à chacun des acteurs venus de choisir une chanson qu'ils pensaient que leur personnage adorerait, qu'ils mettraient pour faire danser mon personnage, puis nous ferions une courte improvisation», a t-elle expliqué. «J'étais assise sur une chaise comme si nous venions de dîner ou de nous promener, nous avons appuyé sur Play et nous avons juste commencé à danser ensemble», détaille-t-elle ensuite.

Une technique plus subtile qui a porté ses fruits raconte Anne Hathaway. «C'était juste facile», explique l’actrice, confiant avoir souri en entendant la chanson choisie par Nicholas Galitzine. «J’ai entendu la voix de Brittany et j’ai juste commencé à sourire. Et il m'a vue sourire, alors il s'est détendu et nous avons juste commencé à danser. Personne ne s’exhibait. Personne n’essayait d’obtenir le rôle. Nous étions juste dans un espace en train de danser. J'ai regardé et Michael Showalter, notre réalisateur, était rayonnant. Étincelle !», conclut la star, soucieuse de faire avancer les choses et ne pas reproduire les erreurs du passé.