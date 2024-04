Megalopolis : une société française prête à acheter les droits de distribution du film de Francis Ford Coppola

Selon une information confirmée par le site américain Variety, la société française Le Pacte pourrait faire l’acquisition des droits de distribution du film «Metropolis» de Francis Ford Coppola, en vue de son avant-première au Festival de Cannes, où il sera en compétition en mai prochain.

Négociation en cours. Le site américain Variety a confirmé que la société française Le Pacte, fondée par Jean Labadie en 2007 – qui est derrière «Anatomie d’une chute» de Justine Triet ou «Jeanne du Barry» de Maiwenn – était en discussion pour l’acquisition des droits de distribution du film «Megalopolis», de Francis Ford Coppola.

Une nouvelle surprenante, alors que l’avocat du réalisateur, Barry Hirsch, qui est également le producteur du film, démarchait dernièrement les studios et les plates-formes de streaming afin de signer un accord commercial, rapporte Variety. Cette négociation avec la société Le Pacte laisserait entendre que les acheteurs potentiels ont pu être refroidis par les exigences des producteurs et de Francis Ford Coppola, qui souhaitent récupérer la moitié des revenus du film à l’international.

Le site Variety rappelle également que cet accord avec Le Pacte, ou un autre distributeur, représente une étape obligatoire dans l’optique de sa présentation au Festival de Cannes où le film, qui fait partie de la sélection officielle, sera projetée en avant-première le 17 mai prochain. Une obligation mise en place après le scandale provoqué par la programmation de «Okja» de Bong Joo-ho et «The Meyerowitz Stories», de Noah Baumbach, deux films de Netflix qui, depuis, n’a plus jamais rien présenté à Cannes en raison de son refus de sortir ses longs métrages en salle en France. Ce qui l’obligerait à respecter la chronologie des médias, et d’attendre 15 mois avant de pouvoir proposer le film sur sa plate-forme.