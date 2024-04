«Back to black» : qui interprète les chansons d’Amy Winehouse dans le biopic ?

Sorti ce mercredi 24 avril, «Back to black» retrace l’ascension de la star Amy Winehouse, campée à l’écran par l’actrice Marisa Abela. La jeune femme a suivi un entraînement intensif pour interpréter elle-même les tubes de la chanteuse tragiquement décédée, en 2011, à 27 ans.

Un défi audacieux. Se glisser dans la peau d’Amy Winehouse est une chose, interpréter ses tubes en est une autre. Pourtant, c’est bien l’actrice Marisa Abela, 27 ans, qui chante tous les titres du biopic «Back to black», de Sam Taylor-Johnson, en salles depuis ce mercredi 24 avril. Un choix qui ne s’est pas imposé tout de suite, explique le réalisateur. «Je m’étais dit que je n’allais pas utiliser la voix de l’actrice, car celle d’Amy est si particulière que tout le monde la connaît, et qu’il est très difficile de s’en rapprocher», relate Sam Taylor-Johnson dans les notes de la production.

Même son de cloche du côté de l’actrice, qui doutait au départ que sa voix soit utilisée. «Je ne crois pas que quiconque était convaincu au départ qu’on allait pouvoir utiliser ma voix… Mais il était capital à mes yeux de mettre tout en œuvre pour m’investir corps et âme dans ce rôle», note-t-elle. Mais c’était sans compter sur son investissement total.

Plus de 2 heures de travail par jour sur quatre mois

Un défi que l’artiste a finalement relevé après de longues heures d’entraînements. Il lui aura fallu 2 heures et demie de cours de chant par jour, sept jours sur sept, pendant quatre mois afin de s’approprier le style d’Amy Winehouse. Ce travail de longue haleine, Marisa Abela l’a réalisé avec le compositeur et producteur Giles Martin, le bassiste d’Amy, Dale Davis, et le choriste Ade Omotayo, conseillers musicaux sur le film, mais aussi une coach vocale et une coach mouvement afin de s’initier à la guitare.

Une prouesse qui force l’admiration de Giles Martin, pour qui «Amy a une voix irremplaçable, mais Marisa a su restituer les chansons et l’émotion d’Amy à ce moment précis», raconte-t-il, d’autant que selon lui, Amy Winehouse «a changé de manière spectaculaire en peu d’années et Marisa devait faire de même», précise-t-il toujours dans les notes de la production.

Au final, c’est bien la voix de Marisa Abela que l’on entend tout au long du film, et notamment lors de la reconstitution de plusieurs concerts live. Parmi eux, celui de Glastonbury en 2008, mais aussi sa performance diffusée en direct depuis Londres lors des Grammy Awards de la même année, où Amy Winehouse a décroché pas moins de cinq récompenses, dont celle de la meilleur chanson pour «Rehab».