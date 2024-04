«Harry Potter» : les sept livres seront enregistrés sous forme de productions audio complètes

Une production complète, à plusieurs voix, de la série audio «Harry Potter» est en préparation et devrait être disponible fin 2025, uniquement sur Audible, une plate-forme de création et de diffusion de contenus audio à l'échelle mondiale.

Une grande nouvelle pour les passionnés de Poudlard. Audible et Pottermore Publishing, l'éditeur numérique mondial de «Harry Potter», ont annoncé leur collaboration pour produire en intégralité les livres audio des sept tomes de la saga, qui seront disponibles d'ici la fin de l'année 2025.

Attention listeners! A brand-new, full-cast audio performance of #HarryPotter awaits you in late 2025. Prepare for a journey through the mystical world of Hogwarts with an enchanting original score and sound design for an unforgettable experience. https://t.co/EijcUqoFBu pic.twitter.com/OnDrT3nUf0 — Audible (@audible_com) April 25, 2024

Les nouveaux livres audio offriront «un divertissement audio immersif grâce à une conception sonore de haute qualité en Dolby Atmos, une musique originale, une gamme complète de voix de personnages et une capture sonore du monde réel», ont déclaré les producteurs dans une déclaration commune.

Chacun des sept livres audio en anglais sera publié selon un agenda déterminé, en commençant par «Harry Potter et la pierre philosophale». Ils «compléteront et accompagneront» les enregistrements à une seule voix de Jim Dale et Stephen Fry, publiés pour la première fois en 1999 et cumulant 1,4 milliard d'heures d'écoute dans le monde, depuis leur lancement sur Audible en 2015.

Aucun lien entre ces livres et la série en préparation

En plus d'un casting de plus de cent interprètes choisis pour interpréter les différents personnages, les nouveaux livres audio différeront des anciennes versions par «un nouveau paysage sonore révolutionnaire pour le monde sorcier, ainsi que des performances qui inspireront l'imagination de nos auditeurs et redéfiniront ces personnages par excellence pour une nouvelle génération», selon Bob Carrigan, le président d'Audible.

De plus amples détails sur les nouveaux livres audio, notamment le contenu et la production, les dates de sortie mondiale, les traductions, le casting des voix et la manière d'accéder aux livres audio, seront publiés ultérieurement.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Audible sur ce qui sera une édition audio révolutionnaire des histoires bien-aimées de Harry Potter. La narration de JK Rowling se prête parfaitement à l'application des nouvelles technologies de livres audio, et nous sommes certains que cette expérience audio sophistiquée et immersive ajoutera non seulement une nouvelle dimension d'écoute aux fans existants, mais fera également découvrir le monde du sorcier à une toute nouvelle génération d'auditeurs», a déclaré Neil Blair, président de Pottermore Publishing.