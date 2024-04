1er Mai : Que faire à Paris pendant la fête du Travail ?

Si vous pensiez que le proverbe «En Mai, fais ce qu'il te plaît» ne s'appliquait qu'à partir du 2, détrompez-vous ! Le 1er mai, premier jour férié du mois, vous offre déjà un large éventail d'activités à Paris, même si la météo prévoit quelques gouttes.

Musées fermés ? Pas de panique ! De nombreuses alternatives s'offrent à vous pour profiter pleinement de ce jour férié.

Le Sacré-Cœur de Montmartre

Abritant la plus grosse cloche et la plus grande mosaïque de France, la basilique du Sacré-Coeur est une oeuvre architecturale au style romano-byzantin et s'impose comme l'un des emblèmes de la ville lumière. Ornée de nombreuses statues, de tombeaux de cardinaux et de reliques, elle abrite également une chapelle. Son dôme, accessible aux visiteurs, offre une vue époustouflante à 360° sur Paris, permettant d'admirer l'architecture remarquable du toit de la basilique.

«La Basilique du Sacré-Cœur», ouvert de 6h30 à 22h30, Paris 18e

musée de Montmartre

À quelques pas de la basilique, le musée de Montmartre invite à un voyage dans le temps. Sa collection permanente retrace l'histoire de la Butte, de ses ateliers bouillonnants au célèbre Moulin Rouge, en passant par les festivités qui animaient autrefois le quartier et l'emblématique French Cancan.

Installé dans un ancien atelier-appartement, ce lieu unique vous plonge dans l'atmosphère effervescente du début du XXe siècle. Vous découvrirez des œuvres d'artistes qui ont marqué la Butte Montmartre, tels que Maurice Utrillo, Suzanne Valadon ou Jules Pascin.

«Le musée de Montmartre» ouvert de 10h à 19h, Paris 18e

L’Atelier des Lumières

L’Atelier des Lumières propose actuellement trois projections en simultané. «L’Egypte des pharaons de Khéops à Ramsès II» est la principale exposition. Une immersion totale dans le monde des civilisations mythique de l’Égypte qui retrace leurs principaux chefs-d’œuvres.

En addition des pharaons, principale attraction de l’atelier, «Les Orientalistes» ouvrent les portes des peintres d’Occident s’inspirants de l’Orient comme Delacroix, Gérôme ou encore Ingres. Ces artistes qui se sont inspirés des paysages, des scènes de vie et des cultures de l'Orient pour créer des tableaux saisissants.

Dans le Studio, Julius Horsthuis propose l’exposition «Foreign Nature», un univers hypnotique de fractales générées par ordinateur, ces formes mathématiques complexes qui révèlent la beauté et la diversité de la nature sous un angle nouveau.

À 18h, l’Atelier des Lumières propose une conférence «Dieux égyptiens et créations du monde» menée par l’égyptologue Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Il sera présent à partir de 16h afin de réaliser une séance de dédicace.

«L’Atelier des Lumières», ouvert de 10h à 18h, Paris 11e

L’Espace Dali

Ouvert depuis 2018, ce musée unique vous invite à découvrir l'œuvre de l'un des plus grands artistes espagnols du XXe siècle. Un voyage au cœur du surréalisme avec plus de 300 œuvres originales, issues de la collection privée Dali Universe. De nombreux tableaux emblématiques sont présents tels que «La Persistance de la Mémoire» ou «Le Christ de Saint-Jean de la Croix», mais aussi des sculptures, des gravures, des objets et du mobilier surréalistes qui révèlent le génie créatif de Dalí.

L'Espace Dalí propose une exploration approfondie de l'univers de l'artiste, allant de ses débuts à ses périodes les plus prolifiques. L'Espace Dalí met tout en œuvre pour vous offrir une expérience immersive unique. Des projections vidéo, des installations interactives et des dispositifs multimédia vous permettent de plonger au cœur de l'œuvre de Dalí et de comprendre sa vision du monde.

«Dali Paris», ouvert de 10h à 18h, Paris 18e 4

Le Musée Maillol

La Fondation Dina Vierny – Musée Maillol met à l'honneur l'œuvre puissante et engagée d'Andres Serrano dans une exposition captivante. L'artiste à l'appareil photo plonge au cœur d'une nation en pleine introspection.

Serrano n'hésite pas à explorer des sujets sensibles et controversés, de la religion à la violence en passant par la sexualité. Ses photographies, souvent provocatrices, invitent à la réflexion et à la remise en question de nos certitudes. «Andres Serrano : Portraits d'une Amérique» est une exposition essentielle pour comprendre les États-Unis d'aujourd'hui. Une occasion unique de découvrir le talent d'un artiste hors norme et de porter un nouveau regard sur ce pays fascinant et complexe.

«Musée Maillol», ouvert de 10h30 à 20h30, Paris 7e

Aquarium de Paris

Au cœur de Paris, sous les jardins du Trocadéro, l'Aquarium de Paris propose de découvrir plus de 13.000 poissons et invertébrés, provenant de toutes les mers du globe. L'Aquarium de Paris présente une diversité incroyable de la vie marine, des poissons tropicaux aux coraux multicolores.

En plus de la découverte des animaux aquatiques, l'Aquarium de Paris offre de nombreuses animations pour petits et grands. Caressez des carpes Koï, explorez les secrets des méduses au Médusarium, émerveillez-vous devant les formations coralliennes du Corallium. Ne manquez pas les spectacles, qui vous transportent dans un univers féerique avec des sirènes et des tritons, ou assistez aux nourrissages, pour observer les requins et autres animaux en action.

Deux expositions temporaires complètent votre visite : «Kawaii, l'art japonais du poisson rouge» et «Mythologies du poisson rouge», vous invitent à découvrir l'univers fascinant de ces poissons emblématiques.

«Aquarium de Paris», ouvert de 10h à 19h, Paris 16ème

Le musée de l’Air et de l’Espace

Situé sur une ancienne aérogare et une ancienne base militaire, le musée de l’Air et de l’Espace retrace l’histoire et présente le patrimoine aéronautique de la France. De nombreux avions civils, avions militaires et historiques sont exposés sur le tarmac. Le musée propose aussi de nombreuses activités comme la visite des avions, un planétarium, un espace ludo-éducatif pour les enfants, une tour de contrôle datant de 1953 à découvrir et des ateliers familiaux.

«Musée de l’Air et de l’Espace», ouvert de 10h à 18h, Le Bourget

Visiter un château

De nombreux châteaux d’Ile-de- France sont ouverts ce mercredi : Le Château de Vaux le Vicomte, le Château de Breteuil, le Château de Malmaison, le Château de Saint-Jean de Beauregard, le Château de Monte-Cristo, le Château d’Auvers-sur-Oise ou encore le Château de Dampierre.