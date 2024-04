«Mufasa : Le Roi Lion» : Disney dévoile le premier trailer et annonce que Beyoncé y donne la réplique à sa fille Blue Ivy

Cinq ans après le succès du remake du «Roi Lion» par Jon Favreau, Disney vient de mettre en ligne la première bande-annonce du film qui sert à la fois de suite et de prequel : «Mufasa : Le Roi Lion».

Un Disney très attendu, «Mufasa : Le Roi Lion» a dévoilé sa première bande-annonce, ce lundi 29 avril. Réalisé par Barry Jenkins (Moonlight), il fait office de préquel au blockbuster «Le Roi Lion» de Jon Favreau sorti en 2019, mais aussi de suite. En effet, il se composera d'une série de flashbacks. Rafiki, Timon et Pumbaa y racontent à un jeune lionceau l’histoire et l’ascension d’un des plus grands rois que la Terre des Lions n’ait jamais portés : celles du père de Simba, l'honnête et juste Mufasa.

Dans le premier trailer, le personnage y est présenté comme un petit orphelin, perdu et seul jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenchera un grand voyage d’un groupe de marginaux à la recherche de leur destin, dont les liens vont être mis à l’épreuve alors qu’ils essaient ensemble d'échapper à un ennemi mortel...

Les jeunes années de Mufasa

«Mufasa: Le Roi Lion» revient ainsi sur les jeunes années de Mufasa, à qui Aaron Pierre prête sa voix dans la version originale. Le célèbre fauve est notamment accompagné dans ses aventures par Pumba (Seth Rogen) et Timon (Billy Eichner), ainsi que par le singe Rafiki (John Kani). Parallèlement à la sortie de la bande-annonce, il a été révélé que Blue Ivy Carter ferait ses débuts au cinéma en doublant Kiara, fille du roi Simba et de la reine Nala, tandis que sa mère, Beyoncé Knowles-Carter, reprendrait son rôle de Nala du film 2019.

Le premier remake du «Roi Lion» par Jon Favreau avait récolté plus d'un milliard et demi de recettes dans le monde lors de sa sortie en 2019. Comme un cadeau de Noël avant l’heure, le film de Barry Jenkins sortira le 18 décembre 2024 dans les salles françaises.