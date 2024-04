«Challengers» : Zendaya signe un nouveau succès en tête du box-office nord-américain

Quelques semaines après «Dune : Deuxième Partie», Zendaya rencontre de nouveau le succès avec son film «Challengers», réalisé par Luca Guadagnino, et désormais en tête du box-office nord-américain.

Carton plein pour Challengers. Le film porté par Zendaya est en tête du box-office nord-américain, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, ce dimanche 28 avril dernier. Dans ce film, l’actrice et chanteuse Zendaya, incarne le rôle principal d’une prodige du tennis au centre d'un triangle amoureux, où rivalité, amitié et amour s'entremêlent.

«C'est le bon sujet, avec le bon réalisateur, qui met en scène la bonne star au bon moment», a déclaré l'analyste David Alexandre Gross. Le film cumule aujourd’hui 15 millions de dollars (14 millions d'euros) de recettes pour son premier week-end de sortie. «C'est un très bon lancement pour un drame romantique et sportif», assure David Alexandre Gross. Pour rappel, Luca Guadagnino s’est fait connaître avec «Call Me By Your Name», qui a d’ailleurs connu un succès international.

On retrouve en deuxième position du classement «Unsung Hero», avec 7,8 millions de dollars pour son premier week-end de sortie. Le long-métrage «Godzilla x Kong : le Nouvel Empire» se place en troisième place du podium avec 7,2 millions de dollars. Après avoir été deux semaines en tête, «Civil War» passe en quatrième position avec 7 millions de dollars.

Le top 10 au complet

5 - Abigail avec 5,3 millions de dollars

6 - The Ministry of Ungentlemanly Warfare avec 3,9 millions de dollars

7 - Kung-Fu Panda 4 avec 3,6 millions de dollars

8 - S.O.S Fantômes : La Menace de glace avec 3,3 millions de dollars

9 – Dune : Deuxième Partie avec 1,9 millions de dollars

10 - Boy Kills World avec 1,7 million