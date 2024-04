«Le deuxième acte» : voici la bande-annonce du film d'ouverture du Festival de Cannes

Réalisé par le cinéaste français Quentin Dupieux, le film «Le deuxième acte» fera l’ouverture de la 77e édition du Festival de Cannes, le 14 mai, et sortira en salles le même jour. En attendant de pouvoir le découvrir, une bande-annonce a été dévoilée.

Après «Yannick» et «Daaaaaalí !», le prolifique Quentin Dupieux est de retour avec «Le Deuxième Acte». Alors que le film sera présenté le 14 mai en ouverture du Festival de Cannes et sortira dans les salles obscures le même jour, le spécialiste de l'humour absurde a dévoilé une énigmatique bande-annonce, dans laquelle chaque personnage se présente et affirme que l’histoire est centrée sur lui.

Dans cette comédie, Guillaume, banquier, s’apprête à rencontrer le petit ami de sa fille Florence. Cette dernière est follement éprise de David. Malheureusement, David n’est pas amoureux de Florence et souhaite s’en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Tous ces personnages vont se retrouver dans un restaurant perdu au milieu de nulle part baptisé «Le Deuxième Acte».

un casting 4 étoiles

D’une durée de 1h16, le film réunit à l’écran Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard et Manuel Guillot. Mais pas question de faire la promotion de ce nouveau long-métrage, le treizième de Quentin Dupieux. Adepte des films courts, le réalisateur de 49 ans a en effet estimé qu’il est temps pour lui «de fermer (son) clapet».

«La cadence des sorties s'est considérablement accélérée pour moi et j'ai accumulé sans m'en rendre compte un temps de parole dans les médias probablement supérieur à la durée de mes douze films réunis. Un comble», a-t-il affirmé dans une note aux journalistes.

D’après lui, il est «inutile d'écouter un metteur en scène et ses comédiens paraphraser un film dans lequel tout est tout le temps dit et commenté en temps réel», a ajouté Quentin Dupieux, qui a enchaîné six films ces quatre dernières années.