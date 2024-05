Megalopolis : Francis Ford Coppola donne un premier aperçu du film

Le réalisateur Francis Ford Coppola a partagé une première image de son long métrage «Megalopolis», avec Adam Driver, en compétition au Festival de Cannes.

Un premier aperçu. Le réalisateur Francis Ford Coppola a partagé sur son compte Instagram une première image de son long métrage «Megalopolis», en compétition pour la palme d’or cette année à Cannes.

Le cliché met en scène les acteurs Adam Driver, observant la ville à la longue vue, et l’actrice Nathalie Emmanuel, en haut d’un gratte-ciel. «C'est la première image officielle de Megalopolis film à être dévoilée publiquement. Cela me fait plaisir de partager un aperçu de ce qui va venir...», a commenté mardi 30 avril en marge de cette photographie, le réalisateur de 85 ans, qui travaille sur ce long métrage depuis plus de vingt ans.

Il y racontera l'histoire d'un architecte, Caesar, interprété par Adam Driver, qui travaille à la reconstruction de New York, tentant de rebâtir la ville de manière utopique. Mais il va devoir faire face à un maire corrompu, à la vision bien différente, campé par Giancarlo Esposito.

Outre Adam Driver, Giancarlo Esposito et Nathalie Emmanuel, il réunira à l’écran Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne ou encore Jon Voight.

Avec ce long métrage, Francis Ford Coppola fait son grand retour au festival de Cannes. Le cinéaste appartient en effet au cercle très fermé des réalisateurs ayant déjà décroché deux Palmes d'or pour «Conversation secrète» (1974) et «Apocalyspe Now» (1979).