JO 2024 : les meilleurs mangas sur les sports olympiques

Basket, foot, judo... S'il y a un média qui a su explorer toutes les facettes du sport, c'est bien le manga. Alors que les JO de Paris arrivent, voici notre sélection des meilleures séries dans ce domaine.

Ping Pong (Tennis de table)

Connu pour ses mangas dignes du cinéma indépendant, Taiyo Matsumoto a frotté son talent à tous les styles, y compris celui du récit sportif. L'auteur de Number 5 et Amer Béton s'est notamment intéressé au ping pong. Une discipline explosive sur laquelle, le mangaka revient sur l'amitié de Smile et Peko, qui n'auront de cesse de se consacrer corps et âmes au tennis de table. Considéré comme l'un des meilleurs mangas portant sur un sport, Ping Pong n'a pas usurpé ses éloges. Taiyô Matsumoto y démontre tout son génie et son sens de la réflexion, tout en dépeignant une histoire d'amitié poignante. Surtout, le style graphique du maître offre ici des matchs dantesques. Les corps s'étirent et les perspectives se déforment pour offrir un spectacle sans temps mort, à l'image de la discipline.

Ping Pong, Intégrale prestige disponible en 2 volumes, de Taiyou Matsumoto, éd. Delcourt-Tonkam, 29,99 €

Little hands (Handball)

Enfin un manga sur le handball, un sport dans lequel la France a l'habitude de briller mais qui est plutôt discret en librairie. Dans Little hands, on suit les aventures d'Ishino Mikage, un lycéen de petite taille qui va rejoindre le club de handball. Evidemment, comme dans tout bon shonen de sport, le héros va compenser ses limites physiques avec une détermination sans faille. Sans tout spoiler de l'intrigue, sachez que cette soif de réussite trouve ses racines dans un héritage familial que vous comprendrez au fil de cette courte série en 3 tomes, au ton plutôt efficace.

Little hands, 3 tomes au total, de Shoya Hosokawa, éd. Pika, 7,20 €

Wandance (Breakdance)

Le breaking figurera pour la première fois au programme des JO, cette année, à Paris. Deux épreuves seront organisées, avec 16 B-Boys et 16 B-Girls qui s’affronteront dans des duels en 1 contre 1.Sans surprise, cette discipline hautement spectaculaire a fait l'objet d'un manga signé par la mangaka Coffee, avec 5 tomes disponibles aux éditions Noeve Grafx. Stylée, la série met en scènes des personnages charismatiques qui se dépassent sans se soucier du regard des autres, telle Wanda Hikari. Douée pour la discipline, elle fascine totalement Kotani Kaboku par sa liberté et son sens du rythme.

Wandance, 5 tomes disponibles, de Coffee, éd. Noeve Grafx, 7,95 €

Sk8r's (Skate Board)

Très présent dans la pop culture, le skate n'est pourtant pas un grand pourvoyeur de mangas. Et c'est dommage car SK8R'S prouve que la discipline mérite une attention toute particulière. Dans cette série, la mangaka Hajime Tojitsuki met ses talents au service d'Akio, un ado qui vit sa passion pour le skate dans le plus grand secret. Depuis des années, il vise la perfection et tente d'apprendre les plus belles figures. Mais si sa mère venait à l'apprendre, il passerait un sale quart d'heure. Petit à petit, il va franchir les étapes pour assumer ses choix et revoir Prof, l'idole de sa jeunesse qui lui a transmis le virus.

SK8R'S, 3 tomes disponibles, de Hajime Tojitsuki, éd. Kana, 7,70 €

Haikyu (Volley-ball)

Si le manga Attacker you ! (Jeanne et Serge) a pris un sérieux coup de vieux depuis les années 1980, le volley-ball n'en reste pas moins un sport spectaculaire. Dans cette nouvelle édition de Haikyu, proposée par Crunchyroll, le jeune Shoyo donne tout pour réussir dans ce sport. Mais le lycéen fait face à un handicap majeur : sa petite taille. Avec son 1,63m, il n'a pas du tout le gabarit requis pour jouer en attaque, mais sa détente incroyable va l'aider à réaliser ses rêves. Il va également devoir apprendre à jouer avec Tobio, son ennemi juré au collège, qui joue désormais dans la même équipe que lui au lycée. Opposés mais complémentaires, les deux nouveaux joueurs sont sans doute l'avenir de l'équipe.

Haikyu, de Haruichi Furudate, éd. Crunchyroll, 12,49 €

Swimming ace (Natation)

A l'instar du cyclisme, la natation fait partie des sports les plus exigeants (qui a dit ingrat ?), qui nécessitent d'enchaîner les kilomètres pour obtenir des résultats. Difficile à mettre en images, ce sport est pourtant parfaitement retranscrit dans Swimming ace, une courte série en 5 tomes. Autre point intéressant : le héros, pour une fois, n'est pas juste un petit génie de la discipline qui va apprendre sur le tas. Eiichirô Mizuno, en effet, est un ancien prodige qui a abandonné quand ses résultats ont commencé à être insuffisants. Bien décidé à rester loin des bassins, il a depuis été mis au défi par Koyo à son arrivée au lycée. Va-t-il tracer sa route, ou va-t-il… replonger ?

Swimming ace, 5 tomes disponibles, de Renji Hoshi et Hajime Inoryu, éd. Pika, 7,70 €

En selle, Sakamichi (Cyclisme)

Après la piscine, le vélo. Gros succès au Japon avec ses 88 volumes édités, «En selle, Sakamichi» met en scène le jeune Sakamichi Onoda, qui parcourt des dizaines de kilomètres chaque jour pour rejoindre Akihabara, le quartier geek de Tokyo. Pas vraiment intéressé par le sport, il va se retrouver confronté à un champion sur son trajet. Compétiteur dans l'âme, un peu malgré lui, il va ressentir pour la première fois l'ivresse du dépassement de soi. Alors qu'il voulait simplement regarder des anime toute la journée, Sakamichi pourrait bien devenir la nouvelle coqueluche du club de cyclisme et un grimpeur de classe nationale.

En selle, Sakamichi, Tome 1, de Wataru Watanabe, éd. Kurokawa, disponible à partir du 7 mai 2024, 7,20 €

Jumping (Equitation)

Même si l'équitation peut être une passion dévorante, le monde du manga s'y est rarement intéressé. En France, Jumping est d'ailleurs le seul titre actuellement disponible sur cette thématique. Ce Dans ce pur josei (manga pour jeune femme adulte) décliné en quatre volumes, Asahi Tsutsui aborde le quotidien de Ran, une jeune citadine en souffrance, cible de moqueries à cause de son écriture enfantine et qui a le sentiment de tout rater dans sa vie. Après avoir déménagé, un peu forcée, dans une région reculée du Japon, elle va peu à peu reprendre confiance en elle auprès des chevaux et faire connaissance avec le monde fascinant de l'équitation.

Jumping, 4 tomes disponibles, de Asahi Tsutsui, éd. Akata, 6,95 €

Hanebad (Badminton)

Encore un sport trop peu adapté en manga : le badminton. Et pourtant, avec ses échanges au rythme endiablé et ses fortes personnalités, il a tout pour séduire. Heureusement, Hanebad existe pour étancher la soif des amateurs. Dans cette course série en quatre volumes, on suit les aventures d'une lycéenne (oui, encore) appelée Ayano Hanesaki, qui va se remettre au badminton après une période de doute et de dépression. C'est fun, avec un trait dynamique, et on prend plaisir à suivre ces aventures.

Hanebad, 4 Tomes disponibles, de Kousuke Hamada, éd. Noeve Grafx, 7,95 €

Ashita no joe (boxe)

Lire Ashita No Joe, publié entre 1968 et 1973 au Japon, c’est découvrir une pièce maîtresse de l’histoire du manga et sans doute même du sport en général. Chef d’œuvre intemporel ayant inspiré les plus grands mangakas, tels Masami Kurumada (père de Saint Seiya), Ashita no Joe est souvent comparé au Rocky Balboa de Sylvester Stallone (1976). On plonge dans le quotidien de Joe Yabuki, un orphelin de 15 ans, mais aussi et surtout un rebel venu des quartiers pauvres de Tokyo. Dans un pays alors en pleine mutation mais qui rejette encore les parias, il va trouver sa voie dans la boxe. Sa force ? Sa ténacité qui le mènera à affronter des champions toujours plus brillants.

Surtout, ce récit porté par le dessin tendre de Tetsuya Chiba et la plume mordante de l’écrivain Ikki Kajiwara déroule un destin qui inspira la jeunesse révolutionnaire des années 1970 au Japon. Sa portée fut telle que la pensée de l'extrême-gauche nippone de l’époque en fit l’une de ses têtes de pont. Au-delà de cet aspect politique, qui n’était pas voulu par les auteurs, la vie tragique qui se joue pour Joe au fil des 13 tomes édités chez Glénat révèle la part d’humanité derrière chaque sportif.

Ashita no Joe, en 13 tomes disponibles, de Tetsuya Chiba et Ikki Kajiwara (sous le pseudonyme d’Asao Takamori), éd. Glénat, 10,95 €

IPPO (Boxe)

Succès monstre depuis son lancement à la fin des années 1980, Ippo est un manga fleuve qui comporte désormais plus de 120 tomes. Probablement pour ne pas effrayer le lectorat, l'éditeur français Kurokawa a fait le choix de diviser l'histoire en saisons prenant fin lors d'affrontements majeurs. Pour le mangaka George Morikawa, ce titre a été une vraie bouée de sauvetage, alors que sa carrière peinait à démarrer. Trente-cinq ans plus tard, Ippo figure au panthéon des mangas les plus vendus au monde, juste en dessous de Dragon Ball ou One Piece. Il est vrai que, malgré un trait un peu daté et les défauts inhérents à une série très longue, l'ascension d'Ippo Makunouchi dans le monde de la boxe se revèle passionnante, et riche en personnages attachants.

Ippo, plus de 120 Tomes disponibles, de George Morikawa éd. Kurokawa, 7,20 €

Slam Dunk (Basket-ball)

© 1993 by Takehiko Inoue and I.T. Planning, Inc.

Tout bon manga portant sur un sport commence par une rivalité… sur fond d’amitié inavouée. Et celle des collégiens Hanamichi Sakuragi et Kaede Rukawa a su marquer durablement les fans du genre. Les éditions Kana éditent Slam Dunk, manga qui est au basket ce que Captain Tsubasa est au football.

Manga phare des années 1990 avec 120 millions d’albums vendus dans le monde, Slam Dunk est devenu culte pour les amateurs de basket. A l’époque le jeune mangaka Takehiko Inoue faisait montre d’un talent impressionnant, se surpassant tome après tome, à l’instar des joueurs qu’il mettait en scène, au fil de planches d’une qualité indéniable pour un shônen. L’auteur, qui sera par la suite multiprimé pour son autre grand œuvre Vagabond (éd. Delcourt/Tonkam), déroule un récit passionnant. Et ce qui part d’une rivalité amoureuse pour la douce Aruko Hakagi, mènera le duo Hanamichi-Rukawa à des duels mémorables sur le parquet.

Slam Dunk, 3 tomes disponibles en édition Deluxe, de Takehiko Inoue, éd. Kana, 13,95 €

Running Girl (athlétisme handisport)

© Narumi Shigematsu / Kodansha Ltd.

C'est sans doute dans l'espoir que l'on puise ce qu'il y a de plus beau en nous. Un adage dont «Running Girl : Ma course vers les paralympiques !» se fait fort de témoigner dans chacune de ses planches. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, on y suit la chute puis la folle course vers la vie de Rin, une lycéenne qui s'est vue amputée de la jambe droite après avoir souffert d'un sarcome osseux, une forme de tumeur maligne. Alors qu'elle pourrait se lamenter sur son sort, cette battante va découvrir l'univers du sport paralympique et plus particulièrement de l'athlétisme et ses fameuses lames pour courir. Dès lors, la jeune coureuse va se mettre en tête un objectif : participer aux jeux paralympiques. Running Girl s'affiche comme un manga porteur d'espoir pour les personnes handicapés, mais aussi pour sensibiliser et éduquer les «valides» qui ignorent tout des compétitions handisports. Afin de dépeindre au mieux ce milieu, l'autrice, Narumi Shigematsu, a d'ailleurs accompagné divers athlètes afin de tout savoir sur ce domaine. Au-delà de son aspect pédagogique, Running Girl touche également la corde sensible du lecteur, mais sans jamais tomber dans le pathos. L'histoire touchante de Rin trouve son inventivité dans l'effort et l'ambition de cette jeune fille toujours accro à la vie.

Running Girl : ma course vers les paralympiques !, 3 tomes disponibles, de Narumi Shigematsu, éd. Akata, 6,999 €

Deep 3 (Basket-ball)

Pendant longtemps, Slam Dunk a été le seul manga de qualité dédié au basket. Mais Deep 3, édité par Mangetsu, bouscule un peu la donne. Dans cette série en 7 tomes, Damian Kawai, un jeune métis américano-japonais, est le héros de l'aventure et nous régale de gestes techniques parfaitement retranscrits. Visuellement, Deep 3 frappe juste et les fans de basket seront ravis de l'approche des auteurs qui se sont documentés très sérieusement sur la discipline. Dommage en revanche, que le manga n'ait pas obtenu les droits d'utiliser les vrais termes (la NBA est ici remplacée par la NBO), mais l'approche est réussie avec un beau parcours initiatique à suivre, depuis les bancs d'une université américaine jusqu'à la grande ligue.

Deep 3, 7 tomes disponibles, de Mitsuhiro Mizuno et Ryosuke Tobimatsu, éd. Mangetsu, 7,95 €

Captain Tsubasa (Football)

Pour tout les fans de foot et même de sport en général, Captain Tsubasa (alias Olive et Tom à l’époque du Club Dorothée) est inévitable et sans le plus populaire des mangas. Sur quatre décennies de succès, Yoichi Takahashi a bâti l’épopée d’un jeune garçon, Tsubasa Ozora, depuis son rêve d’enfance de devenir le meilleur joueur du monde jusqu’à son entrée dans le bain des joueurs pro. Mbappé, Griezmann… Nombreux sont les champions qui se sont réclamés de l’influence de cette œuvre, certains ayant même décidé de frapper dans un ballon après avoir lu les première planches. Lire Captain Tsubasa en 2024 renvoie sans doute à une forme de naïveté, tant ce sport et son business ont évolué depuis les années 1980, mais la passion du ballon reste intacte. Un classique.

Captain Tsubasa, 37 tomes disponibles, de Yoichi Takahashi, éd. Glénat, 6,99 €

Blue lock (football)

Autre manga qui devrait ravir les fans de ballon rond mais aussi ceux de huis-clos meurtriers, Blue Lock est mis en avant par Pika. Alors que le Japon n'a jamais été capable de remporter une édition de la coupe du monde depuis sa création, le pays décide de changer son fusil d'épaule en adoptant une stratégie pour le moins critiquable : réunir 300 jeunes espoirs du foot dans un seul lieu (le blue lock) et les faire s'affronter pour découvrir la perle rare. Celui qui sera digne d'être l'attaquant portera le pays jusqu'en finale. Un mode de détection drastique qui n'est pas sans rappeler Battle Royale ou Hunger Games. Centré sur l'«hyperindividualisme» et non plus sur le jeu d'équipe à onze, le coach Jinpachi Ego lance une vaste campagne de sélection qui réunit notamment le jeune Yoichi Isagi, héros ou anti-héros de ce shônen grinçant. «On ne devient pas le meilleur attaquant du monde sans être le premier des égocentriques», annonce le coach à l'assemblée de joueurs. On ne demande alors qu'à voir jusqu'où l'amènera ce coup de folie ou de génie.

Blue Lock, 19 tomes disponibles, de Kaneshiro Muneyuki et Nomura Yusuke, éd. Pika, 7,20 €

Ao Ashi - Playmaker (Football)

© by KOBAYASHI Yûgo / Shôgakukan

Toujours côté foot, l'éditeur Mangetsu nous gratifie d'un titre particulièrement passionnant : Ao Ashi Playmaker. Dessiné avec passion par Yûgo Kobayashi, ce manga nous embarque dans les stades au côté d'Ashito Aoi. Un jeune talent brut du ballon rond dont la volonté le mènera à passer des tests de détection pour intégrer l'équipe des Moins de 18 ans du Tokyo Esperion FC. Une formation qui vise rien de moins qu'à fédérer la crème des espoirs du foot nippon. Surtout, ce titre s'intéresse au foot et à son business qui a très largement évolué en quatre décennies. Yûgo Kobayashi nous inscrit de plain-pied dans un milieu impitoyable où le mental et le physique ne se jouent pas que sur le terrain.

Ao Ashi PlayMaker, 23 tomes disponibles, de Yûgo Kobayashi, éd. Mangetsu, 7,20 €

En garde (Escrime)

L'art du duel est régulièrement mis en scène dans l'univers du manga. L'existence d'un manga sur l'escrime n'est donc pas une vraie surprise. Ce coup de projecteur sur la discipline n'est d'ailleurs pas pour nous déplaire, tant la discipline se révèle à la fois haletante et mystérieuse pour un public non initié. Sur cette piste de 14 mètres de long, la tension est palpable et la jeune Chika, qui vient de rejoindre le club d'escrime du lycée, va devoir maîtriser son caractère ombrageux pour laisser parler sa technique. Fluide et impressionnant, voici un titre assez court (3 tomes) qui se lit avec plaisir.

En garde !, 3 tomes disponibles, de Tokihiko Tamaru, éd. Pika, 7,70 €

Yawara (Judo)

On ne présente plus Naoki Urasawa (Monster, 20th Century Boy, Pluto...), mangaka star. En France, Kana propose son manga sportif Yawara!. Du grand art autour du judo. C'est avec plus de jeunesse - nous sommes alors en 1986 lorsqu'il prend sa plume – qu'Urasawa a abordé l'histoire de Yawara Inokuma, une jeune fille élevée dans le but de devenir championne de cet art martial. Bien entendu, le talent de l'auteur propulsera son destin très loin mais aussi en dehors de tatamis. Edité jusqu'en 1993, adapté en série animée et en film live, ce manga reste à ce jour l'un des meilleurs titres sportifs. A noter, cette édition française Deluxe comprendra un total de 20 tomes.

Yawara!, 16 tomes disponibles, de Naoki Urasawa, éd. Kana, 15,50 € en édition prestige

All free (Judo)

Même s'il s'agit d'un art martial japonais, le judo n'est pas un sport très fréquent dans l'univers du manga. Parmi les séries à ne pas manquer, on peut quand même citer All free !, très courte aventure en deux volumes, qui mêle habilement sport et histoire romancée de ce sport. On y découvre Jun Mifune, une lointaine descendante de Kyûzô Mifune, elève du créateur du judo, Jigoro Kano. Passionnée, la jeune fille de 15 ans ne recule devant aucun obstacle et semble prête à tout pour prouver que la puissance ou la force brute ne sont rien face à la technique et à la détermination. Ultra bien dessiné et techniquement irréprochable, voilà un manga réussi !

All free, 2 tomes au total, de Terubo Aono, éd. Mangetsu, 6,90 €

real (bASKET HANDISPORT)

Takehiko Inoue a fait beaucoup pour le basket avec le manga Slam Dunk. Mais il est aussi l'auteur de Real, dédié quant à lui au basket handisport, qu'il a lancé après la fin de sa série phare. Vrai passionné de ce sport, il a voulu la traiter d'une toute autre manière dans Real.

Au-delà du sport, cette série en 15 tomes (pour le moment) lui a permis d'aborder de nombreuses thématiques de société. Félicité pour son trait réaliste, il a aussi voulu montrer les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de handicap dans la société, à traver les portraits de ses protagonistes aux caractères très différents.

Real, 15 tomes disponibles, de Takehiko Inoue, éd. Kana, 8,95 €