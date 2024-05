Les Maîtres de l'Univers : une nouvelle adaptation au cinéma va voir le jour, et on connait sa date de sortie

Après des années de gestation, d’abandon et de retards, une nouvelle adaptation au cinéma des «Maîtres de l’Univers» va voir le jour à l’été 2026, grâce à l’association entre Mattel et Amazon MGM Studios.

Par le pouvoir du crâne ancestral ! Le site américain Deadline vient de confirmer qu’une nouvelle adaptation au cinéma des «Maîtres de l’Univers» – une franchise (fictions, comics, jouets, etc.) détenue par Mattel – s’apprête à voir le jour en juin 2026. Le projet, en discussion depuis de nombreuses années sans qu’aucune négociation ne parviennent à aboutir, est porté par Amazon MGM Studios et Mattel. Cette dernière espère rencontrer un succès similaire à celui du «Barbie» de Greta Gerwig, qui fut un des films les plus rentables de l’année 2023, avec plus de 1,4 milliard de dollars de recette au box-office.

Selon le synopsis officiel, le film suivra «les aventures du prince Adam qui, à l’âge de 10 ans, s’écrase sur Terre à bord d’un vaisseau spatial où il est séparé de son glaive magique, qui représente son unique lien avec sa planète natale, Eternia. Après l’avoir cherché pendant deux décennies, le prince Adam est ramené sur ses terres d’origine où règnent les forces du mal de Skeletor. Pour affronter ce redoutable adversaire, il va devoir réussir à percer le mystère de son passé, afin de devenir Musclor, l’homme le plus fort de l’Univers».

Le long métrage sera réalisé par Travis Knight, connu pour son travail sur «Bumblebee» en 2018, avec un scénario signé par Chris Butler. Aucun nom du casting n’est connu pour le moment. Selon le site américain Collider, Kyle Allen, dont le nom avait circulé pour le rôle principal au moment où Netflix cherchait à développer sa propre adaptation l’an dernier, ne sera pas considéré pour ce projet.