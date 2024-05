Mad Max : George Miller a écrit un autre prequel de Fury Road centré sur Max

Alors que «Furiosa : une saga Mad Max», arrive bientôt dans les salles, George Miller planche déjà sur un nouveau film de la célèbre saga.

Alors que le cinquième film de la franchise, «Furiosa : une saga Mad Max», arrivera dans les salles françaises ce 22 mai 2024, George Miller a fait savoir qu’il travaillait déjà sur un nouvel opus.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le réalisateur de 79 ans a indiqué qu’il s’agirait une nouvelle fois d’un prequel, dont l’action serait en effet située un an avant les événement de «Fury Road». «Les scénaristes savent ce qui arrive à Max durant cette année, et nous avons une histoire complète sur ça, que j'aimerais faire un jour si j'en ai la chance», a déclaré George Miller.

«Nous sommes assurément en train de travailler dessus. Et, comme je l'ai dit, nous avons écrit tout cela comme un roman, et maintenant que nous avons une opportunité, nous allons l'écrire sous la forme d'un scénario, et nous continuerons à partir de là», a-t-il ajouté.

George Miller ne l’a pas confirmé, mais tout porte à croire que si ce film voit le jour, Tom Hardy, qui incarnait Max dans «Fury Road», reprendrait le rôle.