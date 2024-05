Musée du Louvre : le public peut à nouveau admirer le tableau «La Liberté guidant le peuple», avec ses vraies couleurs

Le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, «La liberté guidant le peuple», est de retour au musée du Louvre après plus de six mois de restauration.

La toile a retrouvé tout son éclat. Dès aujourd'hui, le public du Louvre va enfin pouvoir découvrir les vraies couleurs d'une icône mondiale de la peinture : «La Liberté guidant le peuple», d'Eugène Delacroix.

Le célèbre tableau, inspiré de la révolution des Trois Glorieuses en France en 1830, avait quitté le Louvre il y a six mois dans le cadre d'une grande campagne de restauration, lancée en 2019 pour les grands formats du XIXe siècle. «On est la première génération qui va redécouvrir la couleur de Delacroix», s'est réjoui Sébastien Allard, directeur du département des peintures du Louvre.

jaunie par des couches de vernis et de crasse

«Jusqu'à présent on perdait la richesse de l'intensité chromatique, les plans, les blancs, les ombres, tout cela était unifié sous ces couches jaunâtres», souligne ce responsable. Car depuis 1830, pas moins de huit couches de vernis ont été appliquées sur le tableau pour rehausser les couleurs, avant de les noyer dans une masse jaune et terne, dans laquelle «crasse et poussière» ont aussi été emprisonnées, selon lui.

En dehors du Louvre, l'immense toile (2,60 m de hauteur sur 3,25 m de largeur sans le cadre) a seulement pu être admirée à son antenne de Lens (Nord) et au Japon, en 1999. Arrivée au Louvre en 1874, elle représente une allégorie de la Liberté : une femme aux seins nus brandissant la cocarde bleu-blanc-rouge sur une barricade au milieu d'insurgés, au coeur de Paris.