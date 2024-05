Richard Tandy, claviériste du groupe Electric Light Orchestra, est décédé à 76 ans

Le claviériste du groupe de rock britannique Electric Light Orchestra, Richard Tandy, est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé le leader de la formation Jeff Lynne.

Un multi-instrumentiste de talent. «C’est avec une immense tristesse que je partage la nouvelle du décès de mon collaborateur de longue date et cher ami Richard Tandy. C'était un musicien et un ami remarquable et je chérirai toute la vie de souvenirs que nous avons vécus ensemble», a publié Jeff Lynne mercredi 1er mai sur ses réseaux, annonçant la disparition de Richard Tandy, claviériste du groupe Electric Light Orchestra.

It is with great sadness that I share the news of the passing of my long-time collaborator and dear friend Richard Tandy. He was a remarkable musician & friend and I’ll cherish the lifetime of memories we had together.



Sending all my love to Sheila & the Tandy family.



