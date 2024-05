Taylor Swift : la chanson «The Tortured Poets Department» est parfaite pour sauver des vies

Le rythme de la chanson «The Tortured Poets Department», tirée du onzième album studio de Taylor Swift, pourrait être crucial pour sauver des vies.

Allier musique et santé. La chanson «The Tortured Poets Department», extraite de l'album du même nom de Taylor Swift, paru le 19 avril dernier, pourrait contribuer à sauver des vies.

Selon l'American Heart Association, avec ses 110 battements par minute, ce titre présente le tempo idéal pour la réanimation cardio-respiratoire (RCR), une série de gestes visant à maintenir une oxygénation suffisante des organes lors d'un arrêt cardiorespiratoire (ACR).

«Un double album !?! Donc deux fois plus de chances d'avoir des chansons avec des rythmes qui sauvent ! Si vous voyez un adolescent ou un adulte s'effondrer, appelez le 911, puis poussez fort et rapidement au centre de la poitrine au rythme de "The Tortured Poets Department". Merci, Taylor Swift», a déclaré l’organisation dans une publication Instagram.

Bien que la chanson «Stayin' Alive» ait été traditionnellement associée à la réanimation cardio-pulmonaire, la British Heart Association a également mentionné en 2022 que «Somebody Else» du groupe The 1975, dont le leader est Matty Healy, l'ancien compagnon de Swift, présente également 110 battements par minute.

Did you know that ‘ by @the1975 has the right beat to learn CPR to?



The power of music can help us keep the right rhythm for CPR, between 100-120bpm.



Find out more about our #LifesavingBeats here: https://t.co/HOMAd3WHEX pic.twitter.com/E5KtE3Lnmm

— British Heart Foundation (@TheBHF) October 21, 2022