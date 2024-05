Kill Bill, Opération Dragon... : Voici les 5 films d'arts martiaux qu'il faut voir absolument dans sa vie

Les films d’arts martiaux sont un genre particulièrement apprécié des cinéphiles, et l’offre cinématographique ne manque pas de références en la matière. Voici une sélection des 5 films absolument incontournables.

Combats de maître (1994)

Co-réalisé par Jackie Chan, qui y tient également le rôle principal, «Combats de maître» voit l’acteur incarné un jeune homme espiègle dont les forces sont décuplées après la consommation d’alcool. Alors qu’il a juré de respecter les vœux pacifistes de son père, il devient malgré lui le dernier rempart face à une organisation terroriste étrangère venue voler un trésor national. Au sommet de son art, Jackie Chan enchaîne les chorégraphies de combats avec une dextérité folle, et cette dose d’humour qui a contribué à en faire une star internationale.

Tigre et Dragon (2000)

Le film d’Ang Lee, récompensé par quatre Oscars, avait fait sensation au moment de sa sortie avec ses combats spectaculaires, et son histoire d’amour en toile de fond. On dépasse ici le simple cadre du film d’arts martiaux, mais l’impact de «Tigre et Dragon» sur les spectateurs du monde entier est indéniable. Et les performances de Michelle Yeoh et Chow Yun-fat dans les rôles principaux sont à couper le souffle.

IP man (2008)

Ce film biographique retrace la vie de Yip Man, un maitre Kung-Fu dont Bruce Lee fut le disciple. L’histoire débute dans les années 1930, en Chine, au moment où la population locale se retrouve confrontée à l’occupation japonaise. Ip man se voit contraint d’utiliser son talent pour les arts martiaux pour se maintenir en vie face à la cruauté de ses oppresseurs. Un film bouleversant dont le succès a donné lieu à plusieurs suites.

Kill Bill Vol. 1 (2003)

Le film de Quentin Tarantino est un hommage appuyé au cinéma hongkongais d’arts martiaux, au chanbara japonais, mixé avec le western spaghetti et les films d’exploitation. Uma Thurman y incarne La Mariée, une femme laissée pour morte par de redoutables ennemis le jour de son mariage. Après avoir suivi la formation d’un grand maître en arts martiaux, elle se lance dans une quête de vengeance sanglante en tuant un à un ses adversaires dans des combats épiques.

Opération Dragon (1973)

Ce film avec Bruce Lee reste la référence en la matière. Il y incarne le membre d’un temple shaolin recruté pour infiltrer un tournoi organisé par Han, un ancien disciple du temple devenu un criminel de la pire espèce. Pour Lee, l’histoire est personnelle, puisqu’il tient les hommes de mains de Han comme responsables du décès de sa sœur, qui s’est donnée la mort pour échapper à un viol.