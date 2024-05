Les 10 films meilleurs que les livres dont ils sont adaptés

Selon une étude du Centre national du livre publié en 2023, 20% des films sortis en France sont adaptés d’une œuvre littéraire. Si le texte original est souvent plus apprécié que son adaptation sur grand écran, il peut arriver que certains films parviennent à le transcender.

Requiem for a Dream (2000)

Adaptation du livre «Retour à Brooklyn» d’Hubert Selby publié en 1978, le film de Darren Aronofsky suit le parcours de quatre personnes toxicomanes dans leur rapport à la drogue et la manière avec laquelle elle brise leur existence. Un récit d’une rare puissance, parfaitement mis en valeur par la bande originale de Clint Mansell et le Kronos Quartet.

No Country for Old Men (2007)

Adaptation du roman éponyme de Cormac McCarthy publié en 2005, le film des frères Coen parvient à sublimer ce thriller sombre qui voit un chasseur américain tomber sur une mallette contenant 2 millions de dollars sur la scène d’un règlement de compte entre cartels mexicains à la frontière entre les deux pays. Il est rapidement pris en chasse par un tueur à gages psychopathe, Anton Chigurh, qui s’est imposé comme un des méchants les plus flippants de l’histoire du cinéma grâce à la performance inspirée de Javier Bardem.

Slumdog Millionaire (2008)

Adaptation du roman «Les Fabuleuses Aventures d’un Indien malchanceux qui devint milliardaire» de l’écrivain indien Vikas Swarup publié en 2005, le film de Danny Boyle s’était imposé comme un phénomène cinématographique au moment de sa sortie en salle, avec une histoire centrée sur un jeune orphelin dont les sentiments pour son amour d’enfance vont le porter au-delà de sa condition sociale.

La Vie d’Adèle (2013)

Adaptation du roman graphique «Le bleu est une couleur chaude» de Julie Maroh publié en 2010, «La Vie d’Adèle» est un chef d’œuvre mis en scène par Abdellatif Kechiche couronné de la Palme d’or en 2013. L’histoire suit la relation passionnée entre deux jeunes femmes, Adèle et Emma, au fil des années. Un bijou du 7e Art !

Autant en emporte le vent (1939)

En 1939, Victor Fleming a réalisé un des plus grands films de tous les temps en adaptant le roman éponyme de Margaret Mitchell paru en 1936, et qui reçut le prix Pulitzer l’année suivante. L’œuvre cinématographique parvient à rendre un peu plus digeste un texte original qui glorifie le Sud esclavagiste d’avant la guerre de Sécession aux États-Unis en se concentrant principalement sur l’histoire entre Scarlett O'Hara et Rhett Butler, incarnés respectivement par Vivien Leigh et Clark Gable.

L’Exorciste (1973)

Adaptation du roman éponyme de William Peter Blatty publié en 1971, le film de William Friedkin est entré au panthéon du cinéma en devenant un des films d’horreur les plus traumatisants de l’histoire. Truffé de scènes et de répliques devenues cultes, il donnera lieu à de nombreuses suites sur le grand et le petit écran.

Le Seigneur des Anneaux (2001)

Réputée comme impossible à adapter au cinéma, la saga littéraire de J.R.R. Tolkien a finalement été transposée de manière magistrale par Peter Jackson à partir de 2001 avec «La Communauté de l’Anneau», premier opus d’une trilogie qui se conclura en apothéose deux ans plus tard avec «Le Retour du roi».

Forrest Gump (1994)

Adaptation du roman éponyme de Winston Groom publié en 1986, le film de Robert Zemeckis a offert à Tom Hanks le rôle d’une carrière, celui d’un jeune homme simple d’esprit, mais courageux et volontaire, qui va traverser les grands moments de l’histoire américaine de la seconde moitié du XXe siècle avec une abnégation légendaire.

Le Parrain (1972)

En 1972, Francis Ford Coppola se lance dans l’adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, avec une histoire centrée sur les luttes au sein de la mafia new-yorkaise dont un des membres n’est autre que Don Vito Corleone, alias le Parrain. Un long-métrage, là encore, devenu incontournable dans l’histoire du cinéma. Il a été classé à la deuxième place des meilleurs films nord-américains par l’American Film Institute, derrière «Citizen Kane».

Les Évadés (1994)

Échec lors de sa sortie en salle, cette adaptation du court roman «Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank» de Stephen King publié en 1982, le film de Frank Darabont suit l’histoire d’Andy Dufresne, un homme injustement accusé du meurtre de son épouse qui se retrouve en prison où il est confronté aux méthodes violentes du directeur du pénitencier. «Les Evadés» figure aujourd’hui en première place du classement des meilleurs films du site américain IMDB d’après les votes des spectateurs.