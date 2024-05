«May the 4th Be With You» : 5 événements Star Wars à ne pas manquer ce 4 mai

Chaque 4 mai, c’est la même ferveur : des hordes de fans de la saga célèbrent frénétiquement la journée Star Wars, cet événement planétaire autrement appelé «May The 4th Be With You», clin d'œil à la célèbre phrase «May The Force Be With You». Une journée rythmée par une série d’événements divers et variés dont en voici 5 à ne pas manquer en France.

En cette année 2024, Disney a prévu une série d’événements et de nouveautés qui vont ravir les fans de la saga Star Wars résolus à fêter en grand «May the 4th Be With You».

«La Menace Fantôme» de nouveau sur grand écran

Pour les 25 ans de sa première sortie, le film culte «La Menace Fantôme», premier chapitre de l’épopée galactique, sera ce 4 mai projeté dans plus de 250 salles partout en France.

Un marathon sans fin ou presque

Pour voyager dans l’espace des heures durant, des projections-marathons des 9 films de la saga sont ce 4 mai organisées à Lomme (Cinéma Kinepolis), à Toulouse (CGR Blagnac), à Tours (CGR 2 Lions), à Lyon (Pathé Bellecour), à Marseille (Pathé Plan-de-Campagne), à Rennes (Pathé Rennes), à Bordeaux (UGC Ciné Cité) et à Strasbourg (UGC Ciné Cité).

Un voyage musical

Après un marathon ciné Star Wars de plus de 24 heures ce 1er mai, ces 3 et 4 mai, le Grand Rex propose un «voyage musical immersif dans l’univers de la saga» avec «May the 4th Be With You, le Concert Expérience». Un concert qui fera résonner dans la mythique salle les mélodies iconiques de John Williams interprétées par un orchestre symphonique et un chœur, «accompagnées d'effets spéciaux, de créations visuelles, de costumes emblématiques et de lumières à couper le souffle», est-il promis.

Une nouvelle série

La plate-forme Disney+ propose ce 4 mai quant à elle de découvrir une nouvelle série intitulée «Star Wars : Tales of the Empire», second opus de la saga «Tales» entamée en 2022, qui suit cette fois les trajectoires de la puissante Morgan Elsbeth et de l'ex-Jedi déchue, Barriss Offee, ancienne Padawan de Luminara Unduli et amie d'Ahsoka. Deux héroïnes happées par le côté obscur…

Une journée spéciale petits Jedi

Disney Junior ne laisse pas les plus jeunes fans de l’univers Star Wars en reste, avec une journée spécialement concoctée pour eux à suivre ce 4 mai. A partir de 8h30, ils auront rendez-vous avec des épisodes de la série «Star Wars : les Aventures des Petits Jedi», produite par LucasFilm.