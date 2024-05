Retour vers le futur 2 : la raison dramatique du changement de casting pour le personnage Jennifer

Dans le premier volet de «Retour vers le futur», c’est la comédienne Claudia Wells qui donne la réplique à Michael J. Fox dans le rôle de Jennifer, la petite-amie du héros. Elle sera remplacée par Elisabeth Shue dans le deuxième film pour une raison tragique.

Les épreuves de la vie. En 1985, «Retour vers le futur» s’imposait comme un phénomène culturel à travers le monde. Le film de Robert Zemeckis aurait toutefois pu être complètement différent puisqu’à l’origine, c’est le comédien Eric Stoltz qui s’était vu confier le rôle de Marty McFly. Il sera finalement licencié par Steven Spielberg et le réalisateur en raison de son jeu jugé «trop sérieux et sombre». Un autre changement de taille a été de choisir la DeLorean comme moyen de voyager dans le temps, et non une boîte gigantesque en forme de réfrigérateur initialement prévue.

Les fans de la trilogie savent également que le personnage de Jennifer a été modifié entre le premier et le second volet de la saga. C’est Claudia Wells qui joue le rôle de la petite amie de Marty McFly dans ce premier film. Un rôle qu’elle a perdu après l’éviction d’Eric Stoltz. Une seconde comédienne, Melora Hardin (connue pour avoir incarné Jan Levinson dans «The Office»), avait été castée en cas de besoin. Mais le fait que celle-ci soit beaucoup plus grande que Michael J. Fox, qui s’était vu confier le rôle principal entre-temps, a finalement joué en sa défaveur.

«Je mesurais 1m60, et Michael faisait 1m62. Donc on m’a rappelé pour le rôle. À quel point cette histoire est cool ? C’est définitivement le destin», confiait Claudia Wells au site américain People en 2015. La performance de la comédienne dans ce rôle secondaire aura réussi à marquer les fans. Et la production lui a évidemment proposé de poursuivre l’aventure au casting de ce film au succès colossal. Une proposition qu’elle décidera de refuser pour une raison personnelle plutôt tragique.

Au chevet de sa mère

Claudia Wells a refusé de participer à la suite de «Retour vers le futur» en raison de la maladie qui rongeait son manager, qui était aussi sa mère. Atteinte d’un cancer du sein, cette dernière s’est rapidement retrouvée entre la vie et la mort. «Je n’avais pas la force de faire autre chose que de gérer le stress et les émotions provoqués par ma mère en train de mourir. Je n’étais pas capable à ce moment de penser à ma carrière, ou au film, ou toute autre chose qui pouvait se dérouler dans ma vie», a-t-elle expliqué.

Ce n’est que plus tard qu’elle va découvrir que son rôle a été confié à Elisabeth Shue. Une jeune comédienne réputée à l’époque dont elle pensait le plus grand bien. «Quand j’ai découvert que c’est elle qui avait hérité du personnage, j’ai été plutôt flattée et honorée, parce que je trouvais qu’elle avait énormément de talent en tant que comédienne. Je n’ai que du respect et de la tendresse pour elle – et je n’ai pas encore eu la chance de la rencontrer», ajoutait-elle.

La mise en retrait de Claudia Wells du monde de la comédie s’est finalement prolongée sur plus de deux décennies. Elle est devenue gérante d’un magasin de prêt-à-porter pour hommes dans la ville de Studio City, en Californie, baptisé Armanie Wells. Ces dernières années, elle est apparue dans une poignée de petits rôles, notamment en prêtant sa voix au personnage de Jennifer dans le jeu vidéo «Retour vers le futur : Le Jeu». Pour les fans, elle restera à jamais le premier visage féminin apparu au côté de Marty McFly dans un film qui a marqué à jamais l’histoire du cinéma.