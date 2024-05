«Un p'tit truc en plus» : Artus met Ryan Gosling KO au box-office et s’offre le meilleur démarrage de l’année

Le premier film d’Artus, «Un p'tit truc en plus», s’est offert une sortie sur les chapeaux de roues, au point de mettre ses concurrents au tapis et de signer le meilleur démarrage de l’année.

Un succès total. Premier long métrage de l’humoriste Artus, «Un p’tit truc en plus» s’est offert un carton plein lors de sa sortie ce mercredi 1er mai.

Le film porte à l’écran l’histoire d’un père (Clovis Cornillac) et son fils (Artus) trouvant refuge, après un cambriolage raté, auprès de pensionnaires en situation de handicap mental partis en colonie de vacances avec leurs éducateurs. Alors que père et fils se font eux-mêmes passer pour un pensionnaire et son accompagnateur, cette virée au vert va bouleverser leur vie.

Cette comédie feel good campée par Artus lui-même, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et onze acteurs amateurs en situation de handicap mental, a enregistré 279.635 entrées le jour de sa sortie, selon les chiffres collectés par CBO Box-Office et rapportés par l’AFP.

Une sacrée performance, notamment dopée par les entrées en province, qui permet à «Un p'tit truc en plus » de devancer «The Fall Guy», comédie d’action avec Ryan Gosling et Emily Blunt, en salle aussi depuis ce 1er mai. Le long métrage de David Leitch a réuni de son côté près de 103.000 spectateurs.

Meilleur démarrage de l’année

Mais la comédie chorale d’Artus fait encore plus fort. Aussi drôle que touchant le film, qui aborde le handicap mental près de trente ans après «Le Huitième jour» avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, signe en effet le meilleur démarrage de l’année. Il passe devant le très attendu «Dune 2», distribué dans deux fois plus de salles et ayant enregistré 260.811 spectateurs le premier jour de sa sortie, note l’AFP. Il enregistre également plus d'entrées que le très plébiscité «Kung Fu Panda 4» et ses 198.774 spectateurs.

Parce qu'un succès n'arrive jamais seul, «Un p'tit truc en plus» vient également concurrencer plusieurs blockbusters du cinéma français. Il passe ainsi devant «Intouchables» (2011) et «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?» (2014) et leurs quelque 200.000 entrées le jour de leur sortie. Il se rapproche même des chiffres réalisés par «Bienvenue chez les Ch'tis» de Dany Boon, et ses 558.000 spectateurs le premier jour de son exploitation en salle, rapporte la presse spécialisée. Un démarrage en trombe.