«May the Fourth be with You» : tout savoir sur le 4 mai, devenu la journée mondiale de la saga «Star Wars»

Le 4 mai est devenu au fil du temps la journée mondiale «Star Wars», et l'occasion pour les fans de la saga d'exprimer tout leur amour pour l'univers de George Lucas. Un rendez-vous dont l'origine n'a pourtant rien à voir avec la franchise en elle-même.

Que la Force soit avec le calendrier. Si la célébration de la journée mondiale Star Wars tombe le 4 mai, ce n'est pas un hasard, même si ce n'est ni la date anniversaire du premier Star Wars, qui est sorti le 25 mai 1977, ni celle de son créateur, qui tombe le 14 mai.

Elle trouve son origine dans l'une des phrases les plus importantes de la saga, «Que la Force soit avec toi», que les chevaliers Jedi prononcent comme on souhaiterait bonne chance à quelqu'un avant une rude épreuve.

La version originale de cette réplique, «May the Force be with you», a tout simplement été modifiée par les fans : «May the Force» étant devenu «May, the Fourth», soit «le 4 mai».

This Star Wars Day is a big one for gamers.





Check out our guide for a galaxy of deals, as well as some special May the 4th giveaways and limited-time events!https://t.co/PpBavisfiQ pic.twitter.com/SKblGUrwic — Star Wars (@starwars) May 1, 2024

La société de production LucasFilm n'est donc pas à l'origine de cette journée, mais son ampleur est telle qu'elle a retenu son attention, et elle célèbre maintenant elle aussi, avec et pour les fans, le 4 mai. Sur le site, plusieurs produits dérivés de la franchise sont proposés pour l'occasion, pour ce qui devient un peu plus chaque année une célébration mercantile autour de la franchise.

L'influence de Star Wars

La première occurrence de «May, the Fourth» date du 4 mai 1979, lorsque Margaret Thatcher est élue Première ministre au Royaume-Uni. Son parti, souhaitant la féliciter, a acheté une demi-page du journal London Evening News en inscrivant ce message : «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations». C'est donc bien à la Dame de Fer que l'on doit la naissance du phénomène.

Depuis, les clins d'oeil à la saga se sont multipliés, spécialement à l'approche de cette journée. De nombreuses marques en profitent chaque année pour partager des messages en lien avec la saga, faisant d'elle un vrai emblème de la culture populaire du XXe et du XXIe siècle.

De manière générale, les offices du tourisme, les marques de loisirs, et les services marketing font feu de tout bois pour attirer le public grâce à ce rendez-vous. Cette année, les abonnés à Disney+ pourront ainsi découvrir le jour J tout un programme dédié.

C'est l'occasion, aussi, d'annoncer les nouveautés de la franchise à venir, ou encore d'organiser des événements symboliques, comme les multiples nuits d'intégrales des films.