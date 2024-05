Festival d'humour de Paris : quels artistes se produiront lors de cette 9e édition ? 

Le Festival d’humour de Paris est de retour pour une 9e édition, qui réunira entre le 13 et le 25 mai à Bobino, plus d’une trentaine d’artistes. Parmi eux : Gad Elmaleh et Pierre Richard.

Place au rire. Le FUP, rendez-vous annuel de l’humour de Paris, retrouve Bobino pour cinq soirées thématiques avec une programmation qui réunit comme toujours jeunes pousses et stars confirmées.

Avec pas moins de sept one man à son actif et actuellement en tournée avec son nouveau spectacle «Lui-même», Gad Elmaleh donnera le coup d’envoi de cette nouvelle édition le 13 mai, entouré de ses amis. Des humoristes qui lui sont proches à l’instar d’Hakim Jemili, Alexandra Roth, Harold Barbé et Nordine Ganso pour une soirée Gad & Friends.

Pierre Richard en clôture

Trois autres soirées émailleront le FUP, qui consacre comme tous les ans un rendez-vous au stand-up (le 16 mai). Animée par Laurie Peret, elle réunira notamment Anne Boissard, révélée sur les réseaux, Youssoupha Diaby, passé par le Comedy club, Rodrigue, lauréat du Grand prix du FUP en 2022 ou encore Pierre Thevenoux, pour ne citer qu’eux.

Le 17 mai, Farid Chamekh, figure du Jamel Comedy Club, campera le rôle de maître de cérémonie de la soirée France Algérie, qui rassemblera un plateau inédit : Kamel Abdat, Flora Amara, Lilia Benchabane, Adel Fugazi, Imen Lahmar, Ayoub Marceau, Nash et Ahmed Sparrow.

La génération montante sera elle aussi à l’honneur le 24 mai pour tenter de décrocher l’un des prix du festival, dont le nouveau prix du public, et succéder notamment à Paul Mirabel ou encore Djimo.

En guise de bouquet final, Pierre Richard, 89 ans, viendra clore ce rendez-vous. Le célèbre grand blond avec une chaussure noire, roi de l’humour et de la dérision, y donnera «Je suis là mais je ne suis pas là !», un spectacle dans lequel il compte bien tordre le cou au statut d’homme distrait qui lui colle à la peau.