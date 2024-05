Scream 7 : Neve Campbell confie que le studio a augmenté son cachet après son départ de la franchise

Alors que Neve Campbell sera de retour dans «Scream 7», après avoir quitté la franchise en juin 2022 en raison d’un différend sur son salaire, l’actrice a confié avoir eu gain de cause et en être reconnaissante.

Elle a été entendue. Après avoir refusé de tourner dans «Scream 6», en raison d’un différend sur son salaire, Neve Campbell a confié que son cachet avait été revu à la hausse.

La star qui fera son retour dans le septième volet avait claqué la porte de la franchise en 2022 estimant à l’époque que l’écart entre l’offre qu’on lui avait faite et celle qui aurait été proposée à un homme pour sa contribution à une franchise à succès de 25 ans était indécent et ne correspondait pas à la valeur qu’elle avait apportée à la franchise. De l’histoire ancienne désormais puisque la star a expliqué avoir finalement eu gain de cause.

«Je suis vraiment reconnaissante que le studio m'ait entendue lorsque j'ai parlé d'écart de salaire et lorsque j'ai parlé du manque de respect», a déclaré l’actrice au magazine People. La franchise semble en effet avoir revu son approche lorsqu’elle a, à nouveau, approché l’actrice qui a donné vie au personnage de Sidney Prescott dès 1997, puis dans les quatre suites, pour lui proposer de revenir dans le septième volet, a expliqué la star.

«Quand ils m'ont approchée pour la première fois, je me suis dit : "Je ne sais pas à quoi ressemble le respect pour eux. Nous vivons peut-être dans des mondes différents". Mais ils ont commencé les négociations forts, donc c’était charmant», a-t-elle expliqué sans révéler le montant de son cachet.

Heureuse d'avoir fait bouger les lignes

Elle a également partagé sa joie d’avoir finalement fait bouger les lignes et dénonçant les disparités de salaire entre les actrices et les acteurs.

«C'est bien d'avoir partagé cela publiquement, d'avoir été écoutée et d'avoir fait une différence de cette façon. J'espère que d'autres personnes auront également cette opportunité», a souligné Neve Campbell, qui a annoncé son retour dans la franchise le 12 mars dernier sur ses réseaux.

«Je suis tellement excitée de vous annoncer cette nouvelle !!! Sidney Prescott revient !!!! Ça a toujours été un tel bonheur et un honneur de pouvoir jouer Sidney dans les films Scream. Ma reconnaissance pour ces films et pour ce qu'ils ont signifié pour moi n'a jamais diminué. Je suis très heureuse et fière de dire qu'on m'a demandé, de la manière la plus respectueuse, de ramener Sidney à l'écran et je ne pourrais pas être plus ravie !!!», avait publié l’actrice.

Son retour intervient après plusieurs désistements, dont celui de Jenna Ortega en raison d’un conflit d’emploi du temps avec le tournage de la série «Mercerdi». Jenna Ortega avait rejoint l’équipe de «Scream» en 2022 dans le cinquième volet, participant avec Melissa Barrera à la relance de la franchise. Elle avait repris son rôle en 2023 pour Scream 6, dont le succès au box-office - le plus gros depuis le lancement de la franchise - avait ouvert la voie à un septième opus.

«Scream 7» est attendu pour 2025, mais aucune date officielle n'a pour l'heure été dévoilée.