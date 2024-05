Molières 2024 : tout savoir sur la cérémonie qui se tiendra ce lundi soir

La cérémonie des Molières se tiendra ce lundi 6 mai aux Folies Bergère, récompensant le meilleur du théâtre hexagonal. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette 35e édition.

Où voir la cérémonie ?

La 35e édition des Molières se tiendra aux Folies Bergère. Elle sera retransmise à partir de 21h10 sur France 2.

Qui animera la soirée ?

L’humoriste Caroline Vigneaux sera aux manettes de cette soirée. La comédienne, qui a dévoilé en janvier dernier son troisième one man show, endosse le rôle de maîtresse de cérémonie et succède à Alexis Michalik, l'année dernière.

Combien de prix seront remis ?

Dix-neuf récompenses seront remises ce soir, dont les Molières de la meilleure pièce de l'année du théâtre privé et public, du comédien et de la comédienne de théâtre privé et public, du metteur en scène de théâtre privé et public ou encore le Molière de l'humour, du spectacle musical, du seul en scène ou du spectacle jeune public pour ne citer qu'eux.

Quelles pièces ont raflé le plus de nominations ?

Cette année, deux pièces ont récolté respectivement sept et six nominations en avril dernier. «Courgette», adaptation du roman «Autobiographie d'une courgette», porté au cinéma en 2016 avec à la clef deux César, part en tête, suivie du «Cercle des poètes disparus», d’après le film culte de Peter Weir avec Robin Williams, qui a décroché six nominations.

Parmi les visages bien connus du grand public, Laetitia Casta, Marina Hands, Cristiana Reali, Ludivine Sagnier, Roschdy Zem, Charles Berling, Laurent Lafitte, Vincent Dedienne ou encore Stéphane Freiss concourent cette année.

Qui vote ?

Les récompenses sont décernées par l’Académie des Molières qui se compose de professionnels du théâtre (artistes, metteurs en scène, auteurs, agents, journalistes, directeurs des théâtres privés et de théâtres nationaux…). Dans un premier temps, l’Académie vote pour désigner les nommés, annoncés en avril, puis dans un second temps pour décerner les prestigieuses récompenses. L’artiste ou l’œuvre qui aura décroché le plus de voix, se verra attribuer le Molière de sa catégorie.