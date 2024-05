Superman : James Gunn partage la première image de David Corenswet dans la peau du superhéros

James Gunn vient de partager la première image de David Corenswet dans le costume de Superman sur Instagram. Une illustration sur laquelle le superhéros enfile une botte, avec Metropolis menacée par une attaque non-identifiée en arrière-plan.

David Corenswet est le quatrième acteur à incarner le personnage au cinéma après Christopher Reeve (1978-87), Brandon Routh (2006) et Henry Cavill (2013-2022). Ce nouveau film, dont le titre est désormais «Superman» (le mot «Legacy» a été supprimé), est attendu dans les salles le 9 juillet 2025 en France, et doit permettre à James Gunn de lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

Peu d’informations concernant l’histoire ont été dévoilées pour le moment, si ce n’est que les fans découvriront un Superman dans ses jeunes années, au moment où il tente de trouver l’équilibre entre sa vie sur Terre et son origine Kryptonienne, et qu’il sera opposé à différents ennemis, dont la redoutable Alicia Spica, alias l’Ingénieure. Rachel Brosnahan sera Lois Lane, et le personnage de Lex Luthor sera incarné par Nicholas Hoult. Nathan Fillion sera Guy Gardner, un membre de la Green Lantern Corps et Isabela Merced sera Hawkgirl.