Beethoven : l'Ode à la joie, devenu l'hymne européen, fête ses 200 ans

C’est le 7 mai 1824, il y a 200 ans, que Beethoven dévoilait un de ses plus grands chefs-d’œuvre à Vienne : la «Symphonie n°9 en ré mineur». Une composition choisie pour être l’hymne du Conseil de l’Europe en 1972, avant de devenir celui de l’Union européen en 1985.

Liberté, paix, solidarité, et unité de l’Europe dans sa diversité. Voici les valeurs représentées par l’hymne européen, une version revisitée de «L’Ode à la joie» de Ludwig van Beethoven, signée par le chef d’orchestre autrichien Herbert von Karajan, et dont l’arrangement dure deux minutes environ, et présente un tempo plus lent que la version originale dont elle s’inspire.

Le 7 mai 1824, Ludwig van Beethoven présentait pour la première fois, à Vienne, sa symphonie n°9 dans laquelle, dans le dernier mouvement, il rendait hommage à l’Ode à la joie, le poème rédigé en 1785 par l’Allemand Friedrich von Schiller. Un texte humaniste, très populaire à l’époque, qui célèbre la fraternité entre les hommes, unis par la joie. Le compositeur y a inséré un extrait chanté par des chanteurs solistes et des choristes, une révolution pour une symphonie à l’époque.

Le morceau de toutes les récupérations

Le succès fut immédiat. Son œuvre est devenue la musique la plus jouée dans le monde, et s'est inscrit au fil du temps au programme de toutes les chorales en Allemagne. Elle est devenue tellement célèbre que de nombreux mouvements politiques s’en sont emparés, comme celui des ouvriers allemands au XIXe siècle. Elle a également été adoptée par les nazis dans le cadre de leurs cérémonies. Et quand la mort d’Adolf Hitler a été annoncée à la radio en 1945, c'est cette musique qui a été jouée sur les ondes.

Elle servira également d’hymne pour l’équipe unifiée d’Allemagne lors des Jeux Olympiques entre 1956 et 1964. En 1982, l’invention du CD – pour Compact Disc – présente une limite de stockage de 74 minutes, afin de pouvoir contenir l’intégralité de la 9e Symphonie de Beethoven. Enfin, elle sera jouée à Berlin, à la chute du mur en 1989, lors d’un concert dirigé par Leonard Bernstein retransmis dans 36 pays.

Hymne officiel Européen

La question de trouver un hymne à l’Union européenne s’est posée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les différents gouvernements cherchaient à identifier des symboles forts après la création du Conseil de l’Europe en 1949, dont l’ambition était de marquer la réconciliation sur le continent. La 9e Symphonie de Beethoven n’était pas une évidence, et d’autres morceaux, comme le final de la «Musique pour les feux d’artifices royaux» de Haendel, ou encore le «Te Deum» de Charpentier, ont été envisagés.

Les célébrations du 200e anniversaire de la naissance du compositeur, en 1970, ont toutefois participé à remettre l’œuvre de Beethoven au goût du jour. Deux ans plus tard, l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe accepte «comme hymne européen le prélude à l’Ode à la Joie, 4e mouvement de la 9e Symphonie de Beethoven». Trois versions instrumentales sont commandées au chef d’orchestre autrichien Herbert von Karajan, de deux minutes chacune. Une version plus lente et sans parole sera finalement enregistrée en 1972 par l’Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Karajan (qui perçoit les droits à chaque fois que le morceau est joué).

Il faudra attendre le mois de juin 1985 pour que l’Ode à la joie soit, sur les recommandations du Conseil européen de Milan, définitivement adoptée comme l’hymne officiel de l’Union. Pour célébrer l’événement, le morceau est interprété le 29 mai 1986 lors d’une cérémonie officielle de levée de drapeau devant le siège de la Commission européenne, à Bruxelles. Anecdote amusante, illustrant le symbole fort que représente cette 9e Symphonie de Beethoven, le jour où la Grande-Bretagne a quitté officiellement l’Union européenne, le 31 janvier 2020, l’Ode à la joie – la version du Néerlandais André Rieu pour être exacte – s’était hissée à la première place des téléchargements dans le pays.