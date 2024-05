Belgique : le casting des films «Le Seigneur des Anneaux» en invité d'honneur du Comic Con de Bruxelles

Après celui de Paris en mars, c'est au tour de Bruxelles d'organiser son Comic Con, samedi 11 et dimanche 12 mai. Parmi les invités de la convention, sera présente la grande majorité du casting des films «Le Seigneur des Anneaux». Les fans sont invités à rendre hommage à l'acteur Bernard Hill, décédé le 5 mai dernier, et qui incarnait le roi Théoden dans la trilogie.

Un voile de mélancolie sur l'événement. Ces samedi 11 et dimanche 12 mai aura lieu le Comic Con de Bruxelles, une convention consacrée à l'univers de la pop culture, des bandes dessinées, de la série TV et du cinéma.

Après l'édition parisienne, qui s'est déroulée en mars, et avant celui de San Diego en juillet, le plus important, la Belgique accueille cet événement majeur permettant au public de rencontrer des auteurs, mais aussi des acteurs de renom.

C'est le cas cette année avec la présence de plusieurs comédiens de la trilogie de films «Le Seigneur des anneaux». En l'occurrence Elijah Wood (Frodon), Sean Astin (Sam), Andy Serkis (Gollum), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boid (Pippin) et John Rhys Davies (Gimli) seront réunis. Malheureusement sans Bernard Hill, décédé dimanche 5 mai, et qui avait laissé un souvenir impérissable dans le costume du roi Théoden. Pour lui rendre hommage, le salon a prévu un livre dor dans lequel les fans pourront lui offrir un dernier adieu.

«The Mandalorian», «Saw» ou «one piece» mis à l'honneur

D'autres invités prestigieux seront présents durant la convention. Côté cinéma, on retrouve Noah Hathaway, héros de «L'histoire sans fin», Deep Roy, vu dans «Charlie et la Chocolaterie» et dans «Star Wars : l'Empire contre-attaque», Edward Furlong, le John Connor de «Terminator 2» ou encore Costas Mandylor, l'un des personnages principaux de la saga de films «Saw».

Les adeptes de séries TV auront également l'occasion de croiser quelques visages familiers. C'est le cas de Ross Marquand («The Walking Dead»), Temuera Morrison («The Mandalorian» et «Le Livre de Boba Fett»), Kat Graham («Vampire Diaries») et Mackenyu, qui interprète Zoro dans l'adaptation de «One Piece» diffusée sur Netflix.

En dehors des rencontres et conférences avec ces invités, le Comic Con Bruxelles propose le traditionnel concours de Cosplay, des tournois e-sports, des concerts et, enfin, des démonstrations de combats à l'épée et au sabre laser.