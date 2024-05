Cinéma et télévision : 60 stars signent une lettre ouverte pour qu'Hollywood continue à «exploiter le pouvoir de l'art pour changer le monde»

Des dizaines de créateurs et activistes hollywoodiens de premier plan dont George Clooney, Regina King, Michael Keaton, et Jane Fonda, ont signé une lettre ouverte en réaction à la fermeture de la maison de production Participant. Ils implorent l'industrie de continuer à «exploiter le pouvoir de l'art pour changer le monde».

Un engagement collectif. Une soixantaine de personnalités dont George Clooney, Regina King, Michael Keaton, Jane Fonda, Aflonso Cuarón, Ava DuVernay, Viola Davis, mais aussi la fondatrice de #MeToo Tarana Burke, l'avocat des droits civiques Bryan Stevenson, ou encore le président de Color of Change Rashad Robinson et bien d'autres, en plus de groupes comme GLAAD et Human Rights, ont cette semaine signé une lettre ouverte exhortant Hollywood à continuer de contribuer à des changements sociétaux à travers l'art, que ce soit au cinéma ou à la télévision.

«Alors que nous disons au revoir à Participant, nous devons souligner que la narration basée sur des valeurs est plus que jamais nécessaire», est-il indiqué dans la missive. Cette dernière a été coordonnée par l’Alliance nationale des travailleurs domestiques (NDWA), qui avait collaboré avec Participant et le réalisateur Alfonso Cuarón sur une campagne de visibilité pour son film «Roma», lauréat d’un Oscar 2018. Le long métrage, qui dépeint la vie d'une domestique à Mexico, avait suscité de nouveaux débats d’importance pour faire avancer les droits des travailleurs.

Vingt ans d'action

Fondée en 2004 par Jeff Skoll, Participant, qui a remporté 21 Oscars sur 86 nominations et a rapporté plus de 3,3 milliards de dollars au box-office mondial, comme le rappelle Variety, a toujours «défendu un modèle économique à 'double objectif' : réaliser des films sur les questions humanitaires, l’équité et la corruption», précise le magazine.

«La lettre ouverte est un réengagement envers ce travail et une invitation aux autres à se joindre à nous pour exploiter le pouvoir de l'art pour changer le monde», a déclaré le président de la NDWA, Ai-jen Poo.