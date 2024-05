Furiosa : voici ce que dit la presse américaine à propos du nouveau film Mad Max de George Miller

Attendu en salle le 22 mai prochain, «Furiosa : une saga Mad Max» sera présenté hors-compétition, et en avant-première mondiale, lors du prochain Festival de Cannes. Un film qu’une partie de la presse américaine a déjà pu visionner. Et voici ce qu’ils en ont pensé.

Des nouvelles rassurantes. L’embargo de la presse américaine après le visionnage du film «Furiosa : une saga Mad Max» – qui sera présenté hors-compétition, et en avant-première mondiale, lors du prochain Festival de Cannes – vient d’être levé. Et les journalistes qui ont eu l’opportunité de découvrir le cinquième volet de la saga initiée par George Miller ne tarissent pas d’éloges sur ce préquel de «Mad Max : Fury Road», sorti en 2015.

S’ils sont nombreux à affirmer que ce nouveau volet ne parvient pas à atteindre le niveau d’excellence du film avec Charlize Theron et Tom Hardy, et que cela pourrait être une source de frustration pour les fans, certains indiquent que «Furiosa» n’est reste pas moins un divertissement de grande qualité, avec un scénario qui couvre plusieurs décennies de l’histoire personnelle de l’héroïne incarnée par Anya Taylor-Joy (et Alyla Browne), et comprend son lot de courses poursuites délirantes dans le désert.

La grande majorité de la presse américaine salue l’émotion contenue dans ce film réalisé et co-écrit par George Miller, et le fait que celui-ci vienne ajouter à la mythologie de l’univers Mad Max. «L’action est féroce, sauvage et implacable», lance l’un d’eux sur X. En plus d’Anya Taylor-Joy, le public retrouvera Chris Hemsworth, Alyla Browne et Tom Burke au casting. Le rôle d’Immortan Joe jeune a été confié à Lachy Hulme. Sortie prévue le 22 mai 2024 en France.