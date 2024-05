Keanu Reeves et Sandra Bullock aimeraient travailler à nouveau ensemble avant de mourir

Invités du podcast américain «50 MPH», Keanu Reeves et Sandra Bullock sont revenus sur le succès de «Speed» en 1994. Les deux comédiens ont profité de l’opportunité pour affirmer leur souhait commun de refaire un film ensemble «avant de mourir».

Un sacré duo. En 1994, Sandra Bullock et Keanu Reeves se hissaient au sommet du box-office avec «Speed», faisant d’eux des stars incontournables dans la foulée. Il faudra attendre 2006 et le film «Entre deux rives» pour les voir se donner à nouveau la réplique à l’écran. Invités du podcast américain «50 MPH», Sandra Bullock et Keanu Reeves se sont amusés de leur alchimie à l’écran, assurant qu’un troisième volet de «Speed» serait forcément un carton avec eux au générique.

«Vous savez, on transformerait l’essai facilement», lance l’acteur de 59 ans. «Il n’y a pas de méthode. C’est juste un fait», enchaîne Sandra Bullock à propos de la force de leur duo, affirmant qu’elle aimerait avoir une nouvelle opportunité de tourner avec lui. «Avant de mourir, avant de quitter cette planète, je pense vraiment que Keanu et moi devrions faire un autre projet ensemble. Serons-nous dans une chaise roulante, ou avec un déambulateur ? Peut-être. Ou sur des mini-scooters à Disneyland ?», s’amuse-t-elle.

«On dirait le chant d’une sirène, comme s’il y avait une chose qui restait à faire. J’adorerais travailler une nouvelle fois avec toi avant que nos yeux ne se ferment», surenchérit Keanu Reeves. Si «Speed» avait été un succès au cinéma, le second volet, sorti en 1997, avait été un échec cuisant. Le comédien explique ainsi avoir refusé de reprendre son rôle en raison du scénario. «Je suis encore embarrassée d’avoir joué dedans», a confié Sandra Bullock.