La nouvelle galerie d’art Nathan Chiche redonne vie à l’école Jean Prouvé près de Metz

Près de Metz, l’ancienne école du designer Jean Prouvé, classée monument historique, se métamorphose en lieu d’art contemporain. Elle devient la galerie Nathan Chiche, du nom de son jeune fondateur, et ouvrira ses portes au public le 16 mai prochain avec une première exposition de Jean-Pierre Raynaud, à qui l’on doit le célèbre pot doré exposé plus de dix sur la place du Centre Pompidou.

Un lieu d’art magique. A seulement 24 ans, Nathan Chiche s’apprête à ouvrir sa première galerie à Vantoux, à cinq kilomètres de Metz. Sous son impulsion, l’ancienne école Jean Prouvé, architecte et designer emblématique du mouvement moderniste, se métamorphose en lieu d’art. Le site classé au titre des monuments historiques, fruit d’un concours lancé par le ministère de l’Éducation nationale en 1949, accueillera dès le 16 mai sa première exposition. «Un lieu magique», doté d'une classe, d'un atelier et d'un préau, explique Nathan Chiche, qui a accueilli des élèves jusqu’en 2014 et retrouvera le public dès ce printemps.

Construit en deux semaines après-guerre, «époque où il fallait reconstruire vite», note le jeune homme, c’est dans ce lieu étonnant baigné de lumière et tourné vers la nature - véritable prouesse technique et esthétique témoignant de la vision avant-gardiste de Jean Prouvé - que le plasticien à la renommée mondiale Jean-Pierre Raynaud a été invité à inaugurer les lieux.

Une star internationale pour l’ouverture

C’est un dialogue entre Jean-Prouvé et Jean-Pierre Raynaud, internationalement connu pour avoir exposé son célèbre pot doré devant le Centre Pompidou de Paris durant plus de dix ans, mais aussi au cœur de la Cité interdite de Pékin, que propose la galerie Nathan Chiche à l’occasion de cette exposition inaugurale.

Un événement, alors que l’artiste plasticien de 85 ans n’accepte quasiment plus aucune exposition. Mais c’était sans compter sur ce projet de dialogue avec Jean Prouvé. Ainsi, ses vanités sérigraphiées sur céramique, présentées en 1993 à la Biennale de Venise dont il a gagné le prix d’honneur cette année-là, puis parées en 2010 de lettres colorées «qui rappellent l’enfance», seront exposées sur «un support auquel on ne pense pas», note Nathan Chiche, puisqu’elles investissent les pupitres originaux de Jean Prouvé, comme un écho entre les deux artistes. Une approche qui se poursuit dans l’atelier, où les vanités de Jean-Pierre Raynaud se dévoileront cette fois sous les «fameux hublots» de Jean Prouvé, l’une des pièces signatures de l’architecte, poursuit le galeriste, qui veut faire bouger les lignes.

«L’important, c’est de changer les codes et d’intégrer des œuvres d’art dans des lieux où l'on n’a pas l’habitude de les voir. C’est là où on veut jouer notre carte. On ne veut pas que l’art soit exposé simplement sur des murs blancs. L’art doit vivre et dialoguer avec son architecture. C’est ça qui fait que les œuvres respirent», souligne ainsi Nathan Chiche.

Quatre expositions dans l’année

Et ce premier rendez-vous, qui se tiendra jusqu’au 26 août, donne le ton de ce que sera la programmation du lieu. «Toujours un solo show qui permettra une confrontation intimiste entre un artiste et Jean Prouvé», poursuit le jeune homme biberonné à l’art depuis sa tendre enfance, entre une grand-mère experte en faïence, un arrière-grand-père relieur et sa mère, la galeriste Patricia Chicheportiche, co-fondatrice de ce nouveau lieu.

Quatre expositions sont attendues par an, avec pour ambition d’attirer un public jeune mais aussi les amoureux de l’art et les amateurs d’architecture, explique Nathan Chiche, qui espère accueillir 35.000 visiteurs à l’année. Il compte bien bénéficier de l’attraction du Centre Pompidou Metz, durant la période de travaux de rénovation du Centre Pompidou Paris, qui fermera ses portes de 2025 à 2030. «Le Centre Pompidou Paris va fermer pour travaux. Pendant ce temps, le centre de Metz deviendra un hub et va drainer un certain nombre d’amateurs. L’idée est de créer un parcours d’art autour de Metz», souligne-t-il. Une déambulation artistique qui pourra s'appuyer sur ce nouveau lieu artistique exigeant, innovant et insolite.

Galerie Nathan Chiche, ancienne école Jean Prouvé, à Vantoux. Exposition inaugrale du 16 mai au 26 août.