Superman : redécouvrez tous les acteurs qui ont incarné le héros en live-action et leur costume

Le réalisateur James Gunn a, ce lundi 6 mai, partagé la première photo de David Corenswet dans le costume de Superman. Le comédien est le onzième acteur à incarner le personnage en live-action. Redécouvrez les looks du super-héros sur grand et petit écran.

David Corenswet

L'acteur David Corenswet reprend la cape de Superman. DC Official vient de dévoiler le premier visuel de l'acteur dans la peau du super-héros, dans le film attendu dans les salles le 9 juillet 2025 en France.

Kirk Alyn

Vu que TOUS les gens ont décidé de poster la photo du nouvel acteur de Superman en costume, j'ai décidé de vous montrer le tout premier.





Du nom de Kirk Alyn, cet acteur a enfilé la tenue du Kryptonien en 1948.

Kirk Alyn est le premier acteur à jouer Superman au format live-action sur grand écran. Il est apparu dans la série de petits films «Superman» en 1958 et sa suite en 1950, «Atom Man vs. Superman».

Christopher Reeve

Christopher Reeve as Superman

Il est le super héros dans le film culte de Richard Donner sorti en 1978. Il reprendra son costume dans les trois suites sorties entre 1983 et 1987. Son accident de cheval, en 1995, qui le laissera tétraplégique, a dramatiquement ajouté à son aura auprès du grand public. Il restera sans doute le plus icônique de tous les superman.

Brandon Routh

Brandon Routh as Superman

Brandon Routh a joué Superman dans «Superman Returns» de Bryan Singer (2006). Il avait ensuite repris le rôle de Superman dans «The Flash», «Legends of Tomorrow» et «Batwoman».

Henry Cavill

So it's clear now that Henry Cavill's Superman suit will remain the best Superman suit of all time

Henry Cavill a joué Superman dans l'univers DC de Zack Snyder, en commençant par son propre film en 2013, «Man of Steel», puis en continuant avec «Batman v Superman : Dawn of Justice», en 2016, et «Justice League», en 2017.

Did you like Henry Cavill's Superman in the black Suit?

A noter qu’Henry Cavill avait revêtu une version noire spéciale du costume emblématique du super-héros dans la version de quatre heures du film de super-héros «Justice League».

Nicolas Cage

Rate the Nicolas Cage Superman cameo from The Flash!

Nicolas Cage avait fait une apparition surprise dans le rôle dans «The Flash» en 2022, bouclant ainsi la boucle sur un rôle qu’il était censé jouer pour le réalisateur Tim Burton, dans un film de Superman qui ne verra finalement pas le jour.

George Reeves

George Reeves' portrayal of Superman in the '50s captivated audiences with its relatable charm. His role in the "Lucy and Superman" episode of #ILoveLucy, aired on January 14, 1957, showcased a unique blend of sitcom humor and superhero excitement, highlighting a versatile facet…

George Reeves était la star de la série «Les aventures de Superman », la première centrée sur l’Homme d’Acier, et qui durera six saisons et 104 épisodes, entre 1952 et 1958.

John Haymes Newton/Gerard Christopher

The most gorgeous Superman of them all John Haymes Newton!!!!

Still think Gerard Christopher's 1989-1992 Superboy costume is my personal favorite onscreen #Superman costume.

La série «Superboy» suivait les aventures d'un Clark Kent étudiant à l’université. Il a été incarné par John Haymes Newton durant la saison 1, puis par Gerard Christopher durant les trois saisons suivantes.

Dean Cain

Il y donnait la réplique à Teri Hatcher (alias Lois), Dean Cain était la star de la série d’ABC «Lois & Clark : les nouvelles aventures de Superman», qui a duré quatre saisons et 88 épisodes, de 1993 à 1997.

Tom Welling

"Tom Welling played Clark Kent, not Superman."





If you think all that makes Superman is the colorful suit and the name then you don't get Superman at all.





They didn't call him Superman but his actions throughout were that of Superman.





Tom Welling played Superman.

Tom Welling a incarné une version adolescente puis jeune adulte du héros dans la série «Smallville», pendant 10 saisons et 217 épisodes, entre 2001 et 2011.

Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin has better Superman suits, they are just very simple and not over designed with lines.

Tyler Hoechlin a fait ses débuts en tant que Superman dans «Supergirl», jouant dans six épisodes de la série avant de continuer avec le personnage dans «The Flash», «Arrow» et «Batwoman».

À partir de 2021, l'acteur est devenue la star de la série «Superman & Lois», avec Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, dont la quatrième saison est en cours de production.