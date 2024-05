«Cosplaymania» : voici 3 ateliers à ne pas manquer ce week-end à la Cité des Sciences et de l’industrie

Avis aux fans de cosplay : du jeudi 9 au dimanche 12 mai, la Cité des Sciences et de l’industrie, à Paris, propose plusieurs activités autour de cette pratique consistant à incarner un personnage de la culture pop. Voici 3 ateliers gratuits à ne pas manquer pour fabriquer ses plus beaux «props».

Prendre le cosplay par les cornes

Dans le cadre de cet événement, intitulé «Cosplaymania – Imaginer, fabriquer, défiler», la Cité des Sciences et de l’industrie invite notamment les passionnés à créer un accessoire emblématique de cosplay : les cornes. Cet atelier permet de mieux appréhender le travail de la mousse EVA, un matériau polyvalent bien connu des cosplayeurs, mais aussi l’affinage et la peinture, en sachant que chaque participant pourra décorer sa création à son goût et bien entendu, repartir avec son «prop».

Atelier «Prendre le cosplay par les cornes», jeudi, vendredi et samedi, Fablab du Carrefour numérique (niveau -1), à partir de 15 ans, durée : 2 heures.

Dans la peau d'un cosplayeur

Au fil de ces quatre jours, qui seront aussi rythmés par des défilés et des tables rondes autour de cet art de la transformation, les visiteurs pourront se familiariser avec un logiciel de retouche d’image et tester de nombreuses fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle générative. Grâce à cet atelier numérique, accessible dès l’âge de 12 ans, il sera possible de se glisser dans la peau d’un cosplayeur et devenir le personnage de pop culture de son choix, le temps d’un après-midi festif.

Atelier «Dans la peau d'un cosplayeur», Atelier du Carrefour numérique (niveau -1), du jeudi au dimanche, entre 13h30 et 16h30 en fonction du jour, à partir de 12 ans, durée : 1h30.

Fabrication épique

En vous rendant à l’atelier «Fabrication épique», vous pourrez non seulement créer une partie de votre prochain cosplay, mais en plus, vous serez assisté et conseillé par la cosplayeuse professionnelle Nerdy Silly Girl. De passage à la Cité des Sciences et de l’industrie ce vendredi, l’artiste partagera tous ses secrets, de la conception du costume, en passant par l’incarnation et la gestuelle. Pensez toutefois à réserver en amont. L’accès est libre et gratuit, mais limité à un certain nombre de personnes.

Atelier «Fabrication épique», Atelier du Carrefour numérique (niveau -1), vendredi, 16h30, à partir de 15 ans, durée : 2 heures.

«Cosplaymania – Imaginer, fabriquer, défiler», du 9 mai au 12 mai, Cité des Sciences et de l’industrie, Paris 19e.