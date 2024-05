Game of Thrones : Ian Gelder, qui incarnait Kevan Lannister, est décédé des suites d'un cancer des voies biliaires

Ian Gelder, célèbre acteur britannique vu dans la série de fantasy américaine Game of Thrones est décédé, cinq mois après avoir été diagnostiqué d’un cancer des voies biliaires, a annoncé son mari Ben Daniels sur son compte Instagram, mardi 7 mai.

La nouvelle attristera probablement les fans de Game of Thrones. Ian Gelder, l’acteur britannique qui campait le rôle de Kevan Lannister, le frère de Tywin Lannister, dans la célèbre série américaine de fantasy, est décédé lundi 6 mai. C’est son mari, Ben Daniels, qui a communiqué la funeste information sur son compte Instagram mardi 7 mai, précisant que son époux avait été diagnostiqué d’un cancer des voies biliaires cinq mois auparavant. «J’avais cessé toute activité afin d’être son soignant, mais aucun de nous ne savait que tout irait si vite», a-t-il écrit sur le réseau social. Il avait 74 ans.

«Le monde sera moins beau»

Outre son célèbre rôle dans Game of Thrones, l’acteur avait également été aperçu dans d’autres programmes comme «Docteur Who», «Father Brown», «Fifteen-Love» ou bien «His Dark Materials : À la croisée des mondes». Encore en activité, le comédien était prévu au casting de la prochaine saison d'«Entretien avec un Vampire», et avait réalisé des prises pour un rôle dans la saison 2 du «Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», qui doit être diffusée courant 2024.

L’hommage rédigé par le mari de Ian Gelder, Ben Daniels, décrivait également le défunt comme «l’être humain le plus gentil, le plus généreux et le plus aimant». «Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire sans lui à mes côtés. Il a fait face à sa terrible maladie avec tant de bravoure, sans pitié», a-t-il ajouté. De son côté, l’équipe de management de l’article s’est souvenue d’une «personne adorable et un acteur merveilleux», sans qui «le monde sera moins beau».