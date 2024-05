«Grease» : l’actrice Susan Buckner est décédée à l'âge de 72 ans

L’actrice américaine Susan Buckner, connue pour son rôle dans le film culte «Grease», est décédée à l’âge de 72 ans.

Susan Buckner s’est éteinte. L’actrice américaine a rendu son dernier souffle le 2 mai, à Miami (États-Unis), à l’âge de 72 ans, rapporte TMZ. Cette triste nouvelle a été annoncée par une porte-parole de la famille, qui n'a pas précisé la cause exacte du décès.

Susan Buckner était surtout connue pour avoir joué dans le film culte «Grease» (1978), au côté de John Travolta et Olivia Newton-John. Elle incarnait Patty Simcox, la copine pom-pom girl de Sandy, aux grandes lunettes noires, et souvent moquée par les Pink Ladies et les T-Birds.

Sacrée Miss Washington en 1971, puis finaliste du concours Miss America l’année suivante, Susan Buckner apparaît dans presque toutes les séquences musicales du film de Randal Kleiser, dont l’inoubliable «Summer Nights».

Au cours des années 1980, elle avait ensuite enchaîné les seconds rôles dans plusieurs séries télévisées, dont «Starsky and Hutch», «The Amazing Howard Hughes» ou encore «Switch» et «The Love Boat».

Après quoi, la comédienne s’était consacrée au théâtre et à la danse, ses deux autres passions. Elle laisse derrière elle deux enfants.