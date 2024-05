Jul : le rappeur sort un nouveau clip surprise intitulé «J'ai pris le mic»

Le rappeur français Julien Mari, connu sous le nom de Jul, a sorti ce mercredi 8 mai son nouveau clip, nommé «J’ai pris le mic». Les images ont été tournées partout à Marseille, y compris au stade Vélodrome.

Trois mois après le dévoilement de son dernier clip «Love de toi», le rappeur Julien Mari, alias Jul, a sorti ce mercredi 8 mai son nouveau clip intitulé «J’ai pris le mic». Il s’agit d’une vidéo plutôt surprise et inattendue dont les images ont été tournées dans différents endroits de Marseille, y compris au Vélodrome.

Autre point marquant, plusieurs joueurs marseillais figurent dans ce clip, dont Amine Harit et Azzedine Ounahi. En un peu plus de 30 minutes, le clip a recueilli plus de 16.000 vues sur la plate-forme YouTube.

SURPRISE





JuL vient de dévoiler un nouveau clip tourné au stade vélodrome ainsi qu’avec les joueurs de l’Olympique de Marseille





"J’ai pris le mic" pic.twitter.com/TWA1qLsvvv — RAPLUME (@raplume) May 8, 2024

Parmi les commentaires, on peut lire «c’est de la frappe comme toujours», «Jul, la légende de la France», «Le J, quel monstre» ou encore «l’histoire dans le clip est incroyable», autant d’avis qui ne font que confirmer le succès de cette opération surprise du rappeur.

Cet artiste originaire du quartier Saint-Pierre de la cité phocéenne est par ailleurs devenu un vrai phénomène. Il y a quelques semaines, le rappeur avait affiché deux concerts, au Stade de France le 26 avril 2025 et à Marseille, au Vélodrome, le 24 mai de la même année.

À peine l’annonce publiée et la billetterie ouverte que toutes les places avaient été vendues en seulement quelques minutes.