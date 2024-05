Mc Fly et Carlito lancent le Pétanque Explorer pour parodier le GP Explorer 

McFly et Carlito ne manquent pas d’idées pour satisfaire leurs 7,35 millions d’abonnés. Le duo adepte des gags a eu une nouvelle idée, parodier le GP Explorer. Pour cela, ils ont annoncé ce mardi 7 mai le lancement du Pétanque Explorer.

Plutôt pétanque que course automobile ? Alors la nouvelle idée farfelue de McFly et Carlito va vous plaire. Depuis deux ans, Squeezie organise un GP Explorer, une course automobile à bord de Formule 4, où s’affrontent plusieurs célébrités francophones. Dans la même lignée, le Pétanque Explorer va voir le jour, comme l’ont annoncé McFly et Carlito.

Comme souvent avec les deux acolytes, tout cela est né d’une simple blague : au mois d’août 2023, McFly a envoyé un SMS à Carlito dans lequel il lui explique s’être réveillé avec l’idée d’organiser le Pétanque Explorer, «un immense tournoi de pétanque», pour parodier la célèbre course automobile qui avait rassemblé des stars du Web comme Gotaga ou Mister V.

Le casting dévoilé le 22 mai, l’événement prévu un mois plus tard

Ils sont finalement allés au bout de ce délire, comme annoncé ce mardi sur leur chaîne youtube, dans une vidéo tournée avec le champion Dylan Rocher. Ce dernier, triple champion du monde de triplette, de tir de précision et champion du monde de doublette, a assuré qu’il sera présent pour soutenir l’événement.

Si le casting ne sera dévoilé que le 22 mai prochain, quelques noms ont déjà été révélés. On devrait notamment retrouver l’humoriste Thomas Deseur et Amixem. L’événement se déroulera le 22 juin dans le jardin Albert-Ier de Nice, et sera diffusé en live sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito.

Le but est simple, former des stars aux valeurs de la pétanque, l’un des sports les plus populaires en France, notamment dans le Sud. Ce qui n’était qu’une simple plaisanterie pourrait bien devenir l’événement de pétanque le plus suivi de l’histoire.

La billetterie officielle de l’événement devrait ouvrir le 22 mai prochain, avec une jauge fixée à 2.300 spectateurs «pour que l’évènement soit agréable pour tous». La néobanque britannique Revolut, partenaire majeur de l’événement, proposera 150 pré-ventes en exclusivité à ses clients dès le 17 mai.