«On me réduit au silence» : Miss USA démissionne en publiant un inquiétant message crypté sur les réseaux sociaux

Deux jours après l'annonce de la démission de Noelia Voigt, qui avait reçu sa couronne de Miss USA l'an passé, la polémique enfle autour des motifs entourant la fin de son règne. Les internautes y voient une décision orchestrée et non spontanée.

Hasard ou réelle intention ? Lundi 6 mai, Noelia Voigt, couronnée Miss USA en septembre 2023, a annoncé rendre son écharpe dans un post publié sur Instagram. Mais sur TikTok, les internautes se sont montrés très suspicieux face aux raisons invoquées par la reine de beauté, première Américaine d’origine vénézuélienne à obtenir ce titre honorifique. Selon eux, le texte relayé par la miss évoquant une priorité donnée à sa «santé mentale», intègrerait un message crypté assez inquiétant.

«I am silenced»

Plus précisément, en accolant les onze premières lettres des onze premières phrases de sa publication, se forme le message «I am silenced». En français, cela se traduit par «On me réduit au silence». Et cette phrase n’est probablement pas le fruit du hasard : d’un point de vue mathématique, en considérant les 26 lettres que comporte l’alphabet, la probabilité d’obtenir une telle phrase à partir des premières lettres de plusieurs groupes de mots serait d’une chance sur trois millions de milliards. De cette manière, Noelia Voigt aurait 12 millions de fois plus de chances de trouver la combinaison gagnante du loto américain.

Ancienne responsable des réseaux sociaux du concours, Claudia Engelhardt a dénoncé un «environnement toxique» au sein du comité d’organisation, pointant en particulier des «comportements agressifs et irrespectueux».

Dans son message, la désormais ex-Miss USA a de son côté promis qu’elle poursuivrait les combats qu’elle a jusqu’alors menés, en faveur des droits des immigrés ou contre le harcèlement et les violences conjugales, pour «inspirer chacun à donner la priorité à sa santé mentale et à utiliser sa voix pour défendre les autres». Pas sûr que sa parole porte autant en revenant à la vie civile.